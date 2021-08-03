Можно ли белорусам давать взаймы под проценты и как вернуть долг? 5 3.08.2021, 9:54

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фото: tut.by

Ликбез от эксперта.

СМИ не раз рассказывали грустные истории о том, как люди давали в долг деньги по разным причинам, а потом не могли их вернуть. Дальше были суды, милиция, приставы и куча потраченных нервов. Можно ли было избежать подобных ситуаций? И что стоило бы сделать, прежде чем дать в долг?

Адвокат адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Владислав Галуза ответил onliner.by на самые частые вопросы, которые возникают в таких ситуациях.

Как правильно дать взаймы? Какие нужны документы и как подстраховаться?

— Гражданский кодекс позволяет гражданам заключать договор займа как в устной, так и в письменной форме. Но нужно помнить следующее правило: если сумма превышает 10 базовых величин (290 рублей на нынешний момент. — Прим. Onliner), то договор займа обязательно нужно заключать в письменной форме. Такое же правило действует и в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо.

Вместе с тем несоблюдение данного правила не делает договор займа недействительным. Но может создать определенные проблемы в случае спора. В частности, стороны договора будут лишены права представлять в подтверждение факта заключения договора и его условий свидетельские показания. Однако это не лишает их права представлять письменные и другие доказательства, например расписку.

Чтобы снизить риски, лучше всего заключать договор займа в письменной форме. Существенный моментом такого договора — отражение в нем заемного обязательства о том, что одно лицо передало другому лицу деньги, а другое лицо обязуется их возвратить в таком же объеме.

Если вы сомневаетесь, что можете сами подготовить договор займа, обратитесь к нотариусу. Он составит соответствующий законодательству договор и удостоверит его. В будущем это позволит в упрощенном порядке взыскать задолженность с заемщика: нотариус просто учинит на договоре исполнительную надпись. А это такой же исполнительный документ, как и исполнительный лист, выдаваемый судом.

Кроме этого, как подстраховку или обеспечение возврата вам суммы займа, в дополнение к договору займа можно заключить договор поручительства либо договор залога имущества.

Можно ли давать в долг под проценты? А в иностранной валюте?

— Да, можно. Гражданский кодекс прямо предполагает, что заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа. Исключения из этого правила могут содержаться в законодательстве или в договоре. Например, стороны могут прямо предусмотреть в договоре займа, что такой договор является беспроцентным. Но при этом законодательство прямо устанавливает, что договор займа предполагается беспроцентным (если в нем прямо не предусмотрено иное), когда договор заключен между гражданами на сумму до 50 базовых величин и нет связи с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон.

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Республики Беларусь при заключении договора займа с соблюдением требований Гражданского кодекса и закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле».

Этот закон определяет, что физические лица — резиденты имеют право давать взаймы иностранную валюту (но только для личных, семейных, домашних и иных нужд, не для предпринимательства). Также они имеют право на получение процентов за пользование деньгами, причем в валюте займа.

— Размер процентов за пользование займом и порядок их уплаты лучше определить договором. Если заем выдается в белорусских рублях, отсутствие такого условия не создаст проблем для заимодавца при взыскании процентов за пользование займом, т. к. их размер определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Если же заем выдается в иностранной валюте, отсутствие названного условия в договоре не позволит заимодавцу взыскать проценты за пользование займом. Потому что ставка рефинансирования, установленная Национальным банком Республики Беларусь, к денежным обязательствам в иностранной валюте не применяется.

Как должна быть оформлена расписка, чтобы ее признали в суде?

— Законодательство не содержит требований к оформлению расписки. Следует обратить внимание на то, что расписка не является договором займа, а является документом, подтверждающим факт заключения договора займа.

Важно, чтобы из расписки следовала именно возвратность долга (долговая расписка). Например, если в расписке будет указано «Я, Иванов И. И., получил от Петрова П. П. 100,00 белорусских рублей», это однозначно не будет свидетельствовать о возвратном характере обязательства, и в случае спора заемщик может толковать эту расписку как доказательство расчета по какому-либо иному договору или обязательству (например, за выполнение ремонтных работ).

Поэтому расписка должна содержать фразу приблизительно следующего содержания: «Я, Иванов И. И., получил от Петрова П. П. 100,00 белорусских рублей в долг…» либо «получил 100,00 белорусских рублей и обязуюсь вернуть в течение 10 дней с момента получения денег».

— Что важно помнить? В расписке необходимо указать название документа, дату и город, Ф.И.О., паспортные данные заимодавца и заемщика, факт передачи денежных средств в долг и обязанность заемщика по возврату денежных средств, срок возврата, размер процентов за пользование займом и порядок их уплаты (при необходимости), подпись заемщика и расшифровку подписи.

Желательно попросить заемщика составить расписку собственноручно, а также сверить его подпись с подписью в паспорте или иных документах.

А что, если есть только устная договоренность?

— Законодательство допускает заключение договора займа в устной форме. Но устная договоренность может создать проблемы с доказательством факта займа, так как заемщик может отрицать получение денежных средств в долг.

Поскольку в такой ситуации заимодавцу нельзя ссылаться на свидетельские показания, единственной возможностью остается сбор письменных и иных доказательств, которые могут подтвердить существование между сторонами заемных правоотношений (например, переписка сторон, материалы проверки органов внутренних дел и др.).

Важно помнить, что в процессе доказывания нет универсального правила. Все доказательства оцениваются судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом (относимость, допустимость, достоверность, а все доказательства в совокупности — с точки зрения достаточности).

Например, скриншот сообщения в мессенджере Viber может быть и не признан достаточным доказательством, но скриншота в совокупности с признанием долга в ходе проведения проверки ОВД или налоговой инспекцией для суда будет достаточно для вывода о заключении сторонами договора займа.

Если деньги вернул, нужно ли писать вторую расписку о возврате?

— Такой необходимости нет. Как правило, заимодавец указывает в расписке, что денежные средства возвращены в полном объеме, и возвращает расписку заемщику. Предполагается (пока не доказано иное), что нахождение расписки у заемщика прекращает обязательство заемщика по возврату займа.

Вместе с тем законодательство не запрещает составлять вторую расписку о возврате денег. Но такая расписка должна содержать сведения, по какому долговому документу возвращены денежные средства, Ф.И.О. заимодавца и заемщика, а также то, в каком объеме возвращены денежные средства и в какой срок.

Например, если заемщик составил 10.07.2021 расписку о получении в долг 100 белорусских рублей, то в возвратной расписке необходимо отразить, что заимодавцу возвращены денежные средства по расписке от 10.07.2021 в сумме 100 белорусских рублей.

Суд обязал должника выплатить деньги. Он обещает, но не платит. Что делать?

— В первую очередь нужно убедиться, что судебное постановление вступило в законную силу. После этого обратитесь в суд, который рассматривал дело, с заявлением о выдаче исполнительного листа. Такое заявление можно направить в суд почтой либо путем обращения в канцелярию. Исполнительный лист выдается в день обращения в суд, а если заявление направлялось почтой — в течение трех суток со дня его поступления в суд.

После получения исполнительного листа на руки необходимо обратиться с заявлением в отдел принудительного исполнения для возбуждения исполнительного производства и принудительного исполнения требований исполнительного документа.

Если ваш договор займа нотариально удостоверен и подлинник не утрачен, необходимо обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи, после чего также обратиться в отдел принудительного исполнения.

У должника нет никакого имущества, могут ли взыскать долг с жены или детей?

— На практике такие случаи встречаются достаточно часто. Закон Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» предусматривает, что в случае наличия у должника имущества, принадлежащего ему на праве общей собственности, при отсутствии или недостаточности другого имущества для погашения задолженности, взыскание может быть обращено на его долю в таком имуществе, определяемую в соответствии с законодательством.

В этом случае судебный исполнитель направляет взыскателю уведомление о порядке выделения доли должника в общем имуществе с разъяснением права обратиться в суд с требованием о выделении доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Это предполагает необходимость инициирования отдельного судебного разбирательства с уплатой государственной пошлины. Только после получения вступившего в законную силу судебного постановления об обращении взыскания на долю должника судебный исполнитель сможет обратить на нее взыскание.

Достаточно часто встречаются случаи установления фактов наличия общей совместной собственности супругов на имущество, реже — общая собственность на имущество с иными лицами.

Важно также проконтролировать, чтобы судебный исполнитель запросил сведения о сделках, совершенных должником. Возможно, непосредственно до возбуждения исполнительного производства осуществлялась передача имущества близким родственникам, например детям. В таком случае эти сделки можно оспорить по основаниям, предусмотренным законодательством, и в дальнейшем обратить взыскание на такое имущество.

Должник живет в шикарном доме, но это его единственное жилье, а больше ничего нет. Реально ли взыскать долг?

— К сожалению, такие случаи тоже встречаются довольно часто. Проблема заключается в том, что на такой жилой дом распространяется иммунитет от обращения взыскания. Законодательство на сегодняшний день не предусматривает механизма продажи шикарного дома и предоставления должнику «замещающего жилья» типовых потребительских качеств.

Для оценки перспектив взыскания задолженности следует получить дополнительную информацию о совершенных сделках должника за период до возбуждения исполнительного производства, месте трудоустройства, наличии долей в уставных фондах юридических лиц и др.

Должник не отдает долг, время идет, курс растет, инфляция тоже. Реально ли подать на индексацию по курсу доллара?

— Гражданский процессуальный кодекс предусматривает право взыскателя произвести индексацию присужденных денежных сумм на день исполнения решения. За основу расчета принимается официальная информация об индексах потребительских цен из сборников, публикуемых Национальным статистическим комитетом.

В свою очередь, не стоит забывать о возможности взыскания с должника процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов за пользование займом по день исполнения решения, что позволит компенсировать инфляцию и курсовую разницу.

Когда должника можно признать мошенником? Может ли это помочь в возврате долга?

— Если гражданин считает, что заемщик является мошенником, он вправе обратиться в РУВД по месту жительства или по месту заключения договора займа. В заявлении нужно указать все факты и доказательства, которые, по мнению гражданина, свидетельствуют о том, что заемщик обманом завладел его денежными средствами и изначально не собирался их возвращать. В этом случае будет проведена проверка и, как правило, принято одно из следующих решений:

о прекращении проверки в связи с отсутствием достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления;

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

постановление о возбуждении уголовного дела.

На практике единичный случай получения денежных средств в долг очень редко оценивается как мошеннические действия. Однако систематическое получение денежных средств в долг, в том числе от разных лиц, в совокупности с иными обстоятельствами (например, получение денежных средств на развитие бизнеса, в то время как человек не имел никакого отношения к предпринимательской деятельности) может быть расценено как мошенничество. Вместе с тем необходимо помнить, что возбуждение уголовного дела очень редко помогает достичь результата, если у вашего должника отсутствуют реальные активы.

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