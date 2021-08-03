Аналитик: Ближайшие месяцы несут большие риски для Лукашенко 1 3.08.2021, 11:41

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Секторальные экономические санкции действуют.

ЕС и США ввели серьезные санкции против Беларуси. Россия же особо помогать соседке не стремится.

Андрей Елисеев, политолог, директор аналитического центра EAST, прокомментировал ситуацию в стране для сайта «Белорусы и рынок»:

— Ближайшие месяцы несут большие риски для белорусской власти, потому как на этот период приходится кульминация переговоров с Кремлем по новому интеграционному пакту между Беларусью и Россией.

Не исключено, что может обсуждаться обмен признания Москвой новой Конституции на подписание пакета документов об углубленной интеграции, который неизбежно лишит Беларусь значительной части суверенитета.

Секторальные экономические санкции Запада увеличивают политические риски для Лукашенко, так как могут значительно ухудшить экономическую ситуацию в Беларуси уже в ближайшие месяцы.

Сколько-нибудь серьезную финансовую поддержку в нынешней ситуации может оказать лишь Россия. Вероятно, усилится давление на частный бизнес, однако в перспективе это лишь еще больше подорвет экономические перспективы Беларуси. Не исключена активизация переговоров по продаже миноритарного пакета акций «Беларуськалия».

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