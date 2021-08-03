В Якутии из-за дыма от лесных пожаров посреди дня наступила темнота: видео 4 3.08.2021, 12:40

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Самолеты, отправление на борьбу с огнем, не смогли подняться в небо.

В Якутии (РФ) бушуют лесные пожары. В некоторых районах наблюдается нулевая видимость, солнце скрылось за пеленой густого дыма. Об этом сообщает ТСН.

На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что все окутано черным дымом, а с неба падает пепел.

Из-за нулевой видимости в нескольких районах остановили тушения пожаров, так как самолеты не смогли подняться в небо.

В якутском селе пропало солнце из-за лесных пожаров. На час дым полностью перекрыл солнце, с неба всё ещё падает пепел. Горящие поблизости леса не могут начать тушить из-за практически нулевой видимости, спецсамолётам пришлось прекратить работу.



Настоящий пост-апокалипсис pic.twitter.com/MnYOkfqEoE — Лента.ру (@lentaruofficial) August 2, 2021

Отмечается, что в Якутии уже выгорело более миллиона гектаров леса, и пожары не прекращаются. В регионе зафиксировали более полутора сотен новых очагов возгораний.

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