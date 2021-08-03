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В Якутии из-за дыма от лесных пожаров посреди дня наступила темнота: видео

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  • 3.08.2021, 12:40
  • 3,702
В Якутии из-за дыма от лесных пожаров посреди дня наступила темнота: видео

Самолеты, отправление на борьбу с огнем, не смогли подняться в небо.

В Якутии (РФ) бушуют лесные пожары. В некоторых районах наблюдается нулевая видимость, солнце скрылось за пеленой густого дыма. Об этом сообщает ТСН.

На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что все окутано черным дымом, а с неба падает пепел.

Из-за нулевой видимости в нескольких районах остановили тушения пожаров, так как самолеты не смогли подняться в небо.

Отмечается, что в Якутии уже выгорело более миллиона гектаров леса, и пожары не прекращаются. В регионе зафиксировали более полутора сотен новых очагов возгораний.

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