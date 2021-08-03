МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата
- 3.08.2021, 12:47
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Сотруднику эстонской дипмиссии предписали в недельный срок покинуть территорию России.
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ, где его объявили персоной нон грата. Дипломату был заявлен «решительный протест», сообщили в российском министерстве.
Сотруднику эстонской дипмиссии предписали в недельный срок покинуть территорию России. Такое решение, как уверили в российском МИД, принято «на основе принципа взаимности».
В середине июля Министерство иностранных дел Эстонии объявило посла России в стране Александра Петрова персоной нон грата. Это произошло после того, как российский МИД объявил персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте.