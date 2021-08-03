Ученые назвали вероятность естественной природы изменения климата 15 3.08.2021, 12:52

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Проблема изменения климата в настоящее время возглавляет повестку дня мирового сообщества.

Исследование американских климатологов показало, что вероятность естественной природы глобального потепления составляет менее 1%, сообщает РБК.

Что происходит

Группа ученых из Принстона опубликовала исследование энергетического баланса Земли, которое доказывает, что с вероятностью 99% глобальное изменение климата вызвано деятельностью человека, а не естественными изменениями в климатической системе.

Энергетический баланс нашей планеты заключается в следующем: солнечный свет падает на Землю, затем отражается и выделяется обратно в космос. Если земные облака, океаны, ледники и суша возвращают столько же энергии, сколько поглощают, — баланс сохраняется. Однако в последние десятилетия это равновесие было нарушено.

В ходе исследования ученые изучили данные спутников за период с 2001 по 2020 годы. Их анализ показал, что энергетический дисбаланс объясняется активностью человека, — из-за выбросов парникового газа меняется покров облаков, вследствие чего Земля отражает меньше солнечных лучей.

Также исследователи отметили, что около 90% тепла, которое удерживает наша планета, хранится в океане. Тесная взаимосвязь между энергетическим дисбалансом и увеличением температуры океана приводит к негативным последствиям для морских экосистем, повышению уровня мирового океана и глобальному потеплению.

Ученые надеются, что изучение исторических тенденций в этом энергетическом дисбалансе и понимание его компонентов позволят улучшить модели будущего изменения климата и помочь мировому сообществу выработать совместные усилия для смягчения его последствий.

Что это значит

Проблема изменения климата в настоящее время возглавляет повестку дня мирового сообщества. Коллективными усилиями все страны пытаются предотвратить чудовищные последствия повышения температуры атмосферы и мирового океана, в первую очередь за счет сокращения выбросов парниковых газов.

Озабоченность проблемой глобального потепления более чем обоснована — по данным доклада NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за последние 15 лет скорость накопления тепла нашей планетой удвоилась. Данная тенденция привела к более экстремальным температурам, повышению уровня мирового океана, засухам, метелям, ураганам и другим природным катаклизмам.

Представленное исследование американских ученых развеяло сомнения относительно природы глобального потепления — до настоящего времени скептики утверждали, что энергетический дисбаланс можно объяснить естественными причинами. Теперь мировому сообществу следует в полной степени принять ответственность за климатические изменения и продолжить реализацию мер для предотвращения глобальной экологической катастрофы.

«С учетом того, что человеческая деятельность ответственна за ускоренное поглощение тепла нашей планетой, существует необходимость принятия значительных политических и общественных действий по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов для сдерживания дальнейшего увеличения энергетического дисбаланса Земли», — отметили исследователи.

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