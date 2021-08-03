Российскую оппозиционерку Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Российскую оппозиционерку Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы1
- 3.08.2021, 14:37
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Политик назвала приговор «неправосудным».
Преображенский суд в Москве во вторник признал соратницу российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм – в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала 2 года, сообщает "Радио Свобода".
Соболь назвала приговор "неправосудным", заявив, что в деле нет доказательств ее вины.
Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, приговор предусматривает, что политику будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Как уточнил адвокат, полгода, которые Соболь провела под домашним арестом и запретом определенных действий, будут зачтены, таким образом, ограничение свободы будет действовать около года.
По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции.