В Беларуси участников фольк-группы Irdorath задержали бойцы СОБРа 7 3.08.2021, 16:44

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Их обвинили в том, что они играли на протестах.

За участие в августовских протестах задержана «группа волынщиков», говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольги Чемодановой.

«Вчера под Минском оперативники во взаимодействии с милицией Минщины и с помощью СОБРа задержали 16 представителей протестного движения», — говорится в комментарии ГУБОПиК МВД.

По информации ведомства, в августе прошлого года «группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан». «Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров», — заявили силовики.

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