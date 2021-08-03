Опубликован еще один разговор Тимановской и Моисевича 5 3.08.2021, 20:41

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Юрий Моисевич

Количество нецензурной лексики в «нотациях» лукашиста шокирует.

Канал «Ник и Майк» опубликовал новый слив разговора Кристины Тимановской и главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича.

Моисевич: Тебе по психике ударило? Ну, какой это был секрет? Секрет от чего? Что тебя, извини, ####### [обмануть] хотели? Мы просили тебя, ##### [блин], как человека, на ### [фиг]. Хотели, чтобы ты бежала без этих мыслей. Все было сделано в угоду ##### [блин] спортсмену. Понимаешь? В угоду вас. И чтобы спасти эту эстафету для страны.

Ну, неужели это тяжело понять? Что молчание наше было связано... Понимаешь, иногда молчание лучше, чем слово. Понимаешь, человеку бежать. И сразу даже если ты в запасе, у тебя уже мысль «а какого хера меня поставили, а вдруг эта не сможет – и я должна бежать». Ты что думаешь, мы так не продумывали?

Тимановская: Это не так. Я вам говорю, что если бы меня предупредили, то я нормально бы к этому отнеслась.

Моисевич: Ну, если бы да кабы, понимаешь. Ну, мы это делали что? Чтобы посмеяться над кем? Мы спасали ситуацию как могли, понимаешь, мы были в цейтноте. Если бы нам не сказала, заявить сейчас, то мы бы молчали бы про эту эстафету и в самом бы конце спросили: «Девочки, а можете вы так?» Но нам не дали времени, понимаешь? Нам сказали, флажок падает. Вы должны выставить состав, у вас два недопуска. Мы должны были заполнить бумагу, понимаешь? И пятую, если бы могли бы не писать, мы бы тебя и не писали бы. Надо было кого-то написать. Понимаешь ты или нет?

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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