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В Беларуси объявлено предзабастовочное состояние

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  • 30.08.2021, 9:12
  • 32,412
В Беларуси объявлено предзабастовочное состояние
Фото: «Белсат»

Рабочие выдвинули требования властям.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам:

— Рабочие — основа белорусского государства. Мы составляем большую часть населения и наполняем бюджет своими налогами. Именно нам решать, кто будет работать на нас и кто будет нас охранять. Сейчас собаки на привязи бывшего явно запутались в собственных цепях и не понимают из чьих рук они кормятся. Поэтому именно нам и больше никому по силам напомнить им, где их место.

Если мы не будем работать, если мы не будем платить налоги, прекратит работать и система, так как потеряет источник финансирования. Когда на МТЗ остановятся станки, когда из рудников на Беларуськалии выйдут шахтеры, когда транспортники не выедут из автопарков — всему наступит логический конец.

Мы все — один народ, одно государство. Беларусь — это не очертания границ. Беларусь — не Лукашенко и случайные чиновники. Они — обыкновенные смертные.

Мы отстаивали свои права год. Мы выставляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали. Пора сделать следующий шаг. Это уже не просто борьба за голоса. Это борьба за наши права, за возвращение гордого звания «рабочий», за освобождение наших друзей и близких из тюрем.

Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем о начале предзабастовочного состояния и выдвигаем собственные требования властям. Если они не будут выполнены в кратчайшие сроки, мы останемся дома и не выйдем на работу.

Наши требования:

1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключённых и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключённых студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение «гибридной» миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Призываем всех граждан Беларуси поддержать нашу инициативу. Объявляйте предзабастовочное состояние на своих рабочих местах.

Беларусь — это мы.

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