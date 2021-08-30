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Лукашенко проклинает вся Беларусь

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  • 30.08.2021, 19:50
  • 18,626
Лукашенко проклинает вся Беларусь

Фотофакт.

За период после выборов немало белорусов обвинялось в оскорблении Синепалого. Неприличные слова в адрес Лукашенко белорусы писали в основном в Telegram.

Сегодня Таракан празднует день рождения — ему исполнилось 67 лет. Десятки белорусов сидят за то, что «причинили Синепалому моральные страдания», «унизили его честь и достоинство», «негативно высказались о нем».

Naviny.by посмотрели карту Беларуси и отметили красным цветом места, где наши сограждане оскорбляли Таракана. И это только известные общественности и правозащитникам случаи!

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