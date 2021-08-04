В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком 4.08.2021, 7:58

Максим Знак и Мария Колесникова

Процесс сделали закрытым.

Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, будет рассматривать в закрытом режиме Минским областным судом, сообщает naviny.online.

Начало процесса запланировано на 11.00. Судья — Сергей Епихов.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. Вместе с другими представителями Координационного совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым ее хотели насильно выдворить из Беларуси в Украину, однако сделать это не удалось — на границе Мария порвала свой паспорт.

Адвокат Максим Знак был задержан спустя два дня, 9 сентября.

В суде защита Марии Колесниковой намерена настаивать на ее оправдании. Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко, защитники Марии и она лично не раз подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования.

«Мария вину отрицает. В ее невиновности я убежден», — сказал адвокат.

Пыльченко также сообщил, что защита намерена ходатайствовать об открытом судебном разбирательстве.

Об открытом судебном процессе намерена ходатайствовать и защита Максима Знака. «Гласность судебного разбирательства — это важная гарантия соблюдения интересов не только обвиняемых, но и всего общества, — заявил в комментарии БелаПАН адвокат Знака Евгений Пыльченко.

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