«Спутник V» так и не взлетел 2 4.08.2021, 8:50

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фото: reuters

Россия оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства по контрактным поставкам вакцины.

Россия так и не стала лидером на мировом рынке вакцин от COVID-19, несмотря на анонсирование таких намерений, «кураторство» президента Владимира Путина и усилия госпропаганды, пишут международные медиа. Причины банальны – производственные, логистические и иные проблемы.

Напомним, Путин лично агитировал за «Спутник V», преподнося его как лучшую вакцину в мире. В октябре прошлого года президент РФ оценивал выручку от будущих продаж препарата за границу в 100 млрд долларов, передает «Голос Америки».

На сегодня подтвержденный объем поставок «Спутника» почти в 10 раз ниже, чем у американских и китайских конкурентов (явные лидеры тут – в Pfizer, Sinovac и Sinopharm). Более того, повсеместно идет срыв российских поставок в различные страны. Это серьезный удар по авторитету как Москвы, так и лидеров государств, сделавших ставку на «Спутник». Но хуже всего, что миллионы людей лишились возможности вовремя привиться, и для кого-то это оказалось роковым обстоятельством.

Согласно оценкам Bloomberg, основанным на подсчетах аналитической компании Airfinity, к концу июля Россия выпустила 99 миллионов доз «Спутника V». Причем, более половины из них предназначены для внутренних нужд. В то же время китайская компания Sinovac поставила клиентам 1,2 миллиарда доз, американская Pfizer – 951,2 миллиона, еще одна китайская компания Sinopharm – 874,8 миллиона.

Список стран, в разной мере пострадавших в результате недопоставок «Спутника», обширен: Гватемала, Аргентина, Мексика, Боливия, Гондурас, Ангола, Гана... Наиболее сильный удар пришелся по Ирану. К июлю там получили лишь два миллиона «Спутника V» из 60 миллионов заказанных.

Неудивительно, что многие страны, сделавшие прежде ставку на российскую вакцину, уже активно переориентируются на аналоги западного и китайского производства.

Россия оказалась не в состоянии обеспечить вакциной даже страны, входящие в СНГ. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что 1,5 миллиона доз вакцины Moderna будут поставлены в Таджикистан, союзник Москвы союзников по ОДКБ.

Василий Власов: Срыв поставок произошел из-за недостаточных производственных мощностей

Президент Общества доказательной медицины, профессор, в прошлом член экспертного комитета Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Василий Власов согласен с тем, что основная причина срывов поставок «Спутника» – явная нехватка производственных мощностей в стране. По его мнению, это вполне очевидное и достаточное объяснение фиаско с распространением препарата за рубежом.

«Наверное, есть и какие-то другие причины, но их просто не стоит брать в расчет, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Думаю, многочисленные контракты заключали в надежде на то, что удастся быстро нарастить производство. Заключение контрактов – дело не одного дня. Предполагали, что резерв производства большой, но встретились с объективными трудностями».

Это подтверждает тот факт, что в России и на собственные нужды не всегда хватало препарата, заметил профессор. На его взгляд, неслучайно то, что в различных регионах страны до самого последнего времени случались перебои с вакцинированием. «Но недостаток вакцин в России носит несколько другой характер, – уточнил он. – Если в Аргентину, например, второй компонент («Спутника»), как мы знаем, практически не поставлялся, то у нас до июня с вакциной все выглядело довольно неплохо. По крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге ее было больше, чем желающих привиться. А потом, когда стали принуждать к прививке, то оказалось, что даже в столице возник дефицит. Все зависело от спроса».

Вместе с тем Василий Власов предположил, что ситуацию еще можно исправить за счет других стран: «Индия – крупнейший производитель вакцин, у них очень большие возможности. Договоренность с Дели есть. Но насколько быстро они смогут высвободить свои производственные мощности для того, чтобы переключиться на производство российского препарата, неизвестно. Точно также обстоит дело в Южной Корее. Про сроки и объемы мы тоже ничего не знаем. Это большая коммерческая тайна».

При этом специалист не исключил, что выпуск «Спутника» в объемах, необходимых для закрытия контрактов по зарубежным поставкам, будет достигнут, когда “поезд уже уйдет”.

Сергей Жаворонков: «Главное – подписать контракты…»

В свою очередь старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков также склоняется к тому, что главная причина несостоявшейся экспансии «Спутника» заключается в недостаточной мощности производственной базы. К тому же, как ему представляется, при заключении зарубежных контрактов в России возобладало стремление к самопиару, а не чувство ответственности перед странами, оказавшимися в тяжелом положении.

«На первом этапе стояла политическая задача – поставить «Спутник» в как можно большее количество стран в пику Западу, – говорит он. – Тогда не думали (или не хотели думать), способны ли производители выполнить поставленные задачи. Главное – подписать контракты, опередить конкурентов, а что будет потом, будет потом. Хотя изначально было известно, что российскую вакцину начнут производить в нескольких регионах, а качество препаратов весьма зависит от «места сборки», особенно применительно к нашим условиям. В итоге перебои с поставками случились даже на внутреннем рынке».

Заметим также, что американские эксперты в качестве причин, приведших к срыву поставок «Спутника», называют недостаток компонентов, необходимых для производства вакцины, и отсутствие опыта в реализации подобных масштабных проектов.

Все вместе это и привело к невыполнению Россией взятых на себя обязательств, констатировал Сергей Жаворонков: «Гватемала, Аргентина – список пострадавших стран длинный. Череда скандалов, удар по престижу. К тому же сохраняется фактор недоверия к российский вакцине, которая не одобрена Всемирной организацией здравоохранения, и неизвестно, когда это произойдет. Подрыв авторитет Москвы и статистический парадокс. По мере роста вакцинации в стране выросла заболеваемость и смертность (от коронавируса). Это совершеннейший нонсенс. Скажем, в Украине или Грузии ничего подобного нет, хотя уровень вакцинации там еще ниже, чем у нас», – заключил сотрудник Института Гайдара.

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