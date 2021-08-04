Гибель Шишова и спецслужбы Беларуси: получен важный сигнал 12 Владимир Фесенко, «Новое время»

4.08.2021, 8:59

13,990

ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО

Украине надо продумать ответные действия против режима Лукашенко.

Сигналов об ухудшении отношений между Беларусью и Украиной с августа 2020 года было уже много, и с тех пор все движется по нарастающей. Проблем в двухсторонних отношениях становится все больше. Они связаны с внутреннеполитической ситуацией в Беларуси и с санкциями против этой страны. Естественно, это способствовало напряжению в отношениях с Беларусью. К тому же новую волну проблем вызвал инцидент, произошедший несколько месяцев назад с самолетом Ryanair, который посадили в Минске.

Таким же сигналом может стать и смерть Виталия Шишова. Конечно, сейчас мы говорим только о подозрениях, ведь надо дождаться результатов следствия. Но сегодня многие политики как в Евросоюзе, так и у нас, уже отреагировали на эту ситуацию — есть опасения, что это действительно могла быть спецакция против одного из оппозиционных белорусских лидеров, находящихся в Украине.

Украина вместе с Польшей и Литвой стала одной из стран, в которой больше всего белорусских эмигрантов. Как минимум можно подозревать, что белорусские спецслужбы, особенно учитывая их методы работы, могут действовать на территории нашей страны против тех или иных оппозиционеров. Так что это одна из главных версий, которая сейчас должна расследоваться.

Удастся ли найти тех, кто мог быть причастен к этому или нет, — вопрос пока открытый. К сожалению, не всегда удается найти виновных по горячим следам. Тем более, если тут действительно поработали представители спецслужб. Важно понимать, что они часто действуют, не оставляя за собой следов. Поэтому пока мы не можем точно сказать, кто несет ответственность за эту трагедию. Если подтвердится хотя бы косвенно или частично версия о причастности к этому представителей спецслужб соседней страны, то это вызовет дополнительные проблемы в двухсторонних отношениях.

Будем реалистами — нет каких-то методов, которые могли бы обезопасить каждого беженца. Риски существуют для знаковых фигур — для тех, кто может вызывать особый интерес режима Лукашенко и особую активность спецслужб соседней страны. В ситуации с Шишовым уже были тревожные сигналы, ведь представители Белорусского дома говорили о том, что за ним якобы была слежка.

Наши правоохранительные органы и спецслужбы, например, СБУ, обязательно должны расследовать подобные ситуации, если становится известно о таких фактах. Если речь идет о политических фигурах, представителях госуправления — когда возникает опасность покушения, им предоставляют госохрану. Я не знаю, какова процедура могла бы быть в данном случае. Ответить на вопрос, насколько это возможно сейчас, могут юристы. Но я думаю, что и наши правоохранительные органы, и спецслужбы должны разработать особый протокол и методику для действий в подобной ситуации, потому что это может повториться.

Конечно, нужно усиливать и контроль. Опять-таки подчеркну, что абсолютной гарантии нет. Нам ведь известны инциденты, когда российских оппозиционеров убивали на территории европейских стран, например, в Великобритании и Германии — а это страны с очень сильными спецслужбами. Поэтому Украина тоже не может дать абсолютных гарантий, но нужно хотя бы разработать специальный протокол и методику реагирования. Возможно, усилить контроль на границе для минимизации рисков подобных ситуаций.

Если подозрения подтвердятся, то речь не будет идти о разрыве дипломатических отношений. Ведь после событий 2014 года Украина их не разорвала даже с Россией. На мой взгляд, было бы абсолютно неправильно идти на какие-то экономические санкции в ущерб своей же стране, потому что у нас достаточно большой объем двусторонней торговли с Беларусью. К сожалению, по некоторым товарным позициям мы зависим от нее больше. Где-то они зависят от нас, а где-то они. Поэтому не стоит здесь вредить самим себе, надо действовать рационально.

Если, не дай бог, подтвердятся опасения, нам надо продумать ответные действия. Во-первых, речь может идти об ужесточении санкций по отношению к тем структурам государственной власти Беларуси, которые могут быть причастны к этому, то есть персональные санкции. Это традиционная реакция на подобные инциденты. Набор санкций нужно определять в зависимости от ситуации — как правило, это дипломатические санкции, если поступать по аналогии с тем, что делала Великобритания, Германия и Чехия. Во-вторых, ужесточение требований к контролю деятельности представителей белорусского государства на нашей территории. И это лишь минимум.

Владимир Фесенко, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».