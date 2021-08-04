Россия устроила крупнейшую распродажу алмазов из Гохрана 1 4.08.2021, 9:06

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Решение было принято на уровне правительства РФ.

Российские власти резко увеличили продажи алмазов из государственных запасов на фоне роста мирового спроса, повышения цен и дефицита сырья у крупнейшего в России производителя ПАО «Алроса», сообщает finanz.ru.

Во вторник Гохран РФ объявил о проведении очередного аукциона по реализации необработанного алмазного сырья на в объеме 768,7 тысячи карат.

7 сентября на пролажу будет выставлено 77 лотов совокупной начальной стоимостью около 19 млн долларов, следует из материалов на сайте ведомства.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 23 июля, Гохран реализовал рекордные 1,018 миллиарда карат, выручив 139,2 млн долларов - на 22% больше стартовой цены торгов.

Изначально Минфин установил лимит годовых продаж и государственного фонда РФ в 67 млн долларов, но он был исчерпан за четыре аукциона, которые прошли в мае, апреле и феврале.

По данным Bloomberg, в июне правительство приняло решение поднять эту планку, после чего объемы продаж резко увеличились.

На июльском аукционе было продано почти столько же, сколько на предыдущих четырех (1,202 млрд карат). Сентябрьский, по данным Гохрана, будет на четверть меньше.

Сколько именно алмазов накоплено в Гохране доподлинно неизвестно. Аналитики «ВТБ Капитала» оценивают в 1,1 млрд долларов объемов запасов, накопленных за последние 13 лет. Большая часть из них была куплена у «Алросы» во время глобального финансового кризиса 2008 года.

В «Алросе», которая, по данным «Интерфакса», приобрела 70% алмазов на последнем аукционе, заявляют о серьезной нехватке сырья на мировом рынке в условиях падения добычи, ускорившегося из-за пандемии.

«Алмазы максимально востребованы. Аукционы Гохрана позволят огранщикам приобрести сырье, необходимое им для выполнения текущих заказов, уровень которых превышает исторические максимумы», - цитирует «Коммерсант» заявление компании.

По данным Bloomberg, De Beers - крупнейший производитель алмазов в мире - повышал цены на каждом из аукционов, состоявшихся в этом году, в том числе на 5% на последней, июльской продаже.

Полностью распродав запасы алмазов из Гохрана, Россия сможет покрыть 60% мирового дефицита рынка в 2021-22, оценивает «ВТБ Капитал». Впрочем, даже продажи в объеме 500 млн долларов будет достаточно, чтобы остановить рост цен на алмазы и создать риск чрезмерного увеличения товарных запасов, полагают аналитики.

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