«Шли по следам на песке» 2 4.08.2021, 9:47

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иллюстрационное фото: bobr.by

В Могилевском районе 40 человек искали ночью пропавшую 4-летнюю девочку.

В деревне Семукачи Могилевского района спасатели и местные жители разыскивали пропавшую 4-летнюю девочку, сообщает МЧС.

3 августа девочка каталась на самокате по улице. Последний раз ее видели около 21.30. Родители вместе с односельчанами сами пытались найти ребенка, но поиски результатов не дали и к 23.30 они обратились к спасателям.

Пропавшую девочку искали 41 человек. К работе привлекли 10 единиц техники. Около 00.20 4 августа ребенка нашли на грунтовой дороге на окраине деревни Островщина. Отсюда до ее дома было примерно три километра. К счастью, девочка не пострадала.

— Когда девочка пропала из поля зрения родственников, они сразу же приступили к поискам и на повороте в соседнюю деревню Островщина нашли ее самокат, — рассказал спасатель Евгений Лобач, который и обнаружил ребенка. — Было принято решение прочесать местность деревни, все заброшенные дома. Шли по следам, которые малышка отставляла на песке. Когда следы пропали, я вышел на окраину деревни и с помощью фонаря начал осматривать каждый сантиметр местности. Девочка, свернувшись калачиком, лежала на дороге. Я взял ее на руки, успокоил и сказал, что сейчас она поедет домой на большой красной машине.

После медицинского осмотра, малышку отвезли домой.

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