«Северный поток-2» оказался палкой о двух концах 1 Иван Преображенский, «Росбалт»

4.08.2021, 10:22

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США и Германия дали понять, что могут использовать трубопровод как политическое оружие с не меньшим успехом, чем Россия.

В Соединенных Штатах продолжается активная политическая дискуссия вокруг российского экспортного газопровода «Северный поток-2». По данным компании-оператора трубопровода, проект завершен уже на 99%. Так что до его запуска остаются считанные месяцы и, скорее всего, он войдет в строй уже до конца 2021 года. Вероятно также, что торжественное открытие случится еще в канцлерство Ангелы Меркель, которая уходит с этого поста после сентябрьских выборов в немецкий федеральный парламент (Бундестаг).

Уже казалось, что с этим, как с неизбежным, смирились все, включая президента США Джо Байдена и его администрацию. Однако американские законодатели сейчас активно пытаются сохранить лазейку для возможного введения против российско-германского трубопровода новых санкций.

На днях Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 год. Текст этого документа, за который проголосовало 217 конгрессменов (против было 212) предусматривает введение обеспечительных мер по «Северному потоку-2». Они предполагают как увеличение поддержки Украины со стороны США, так и блокировку для президента Джо Байдена возможности уклониться от введения санкций против российско-немецкого газопровода в случае, если такое решение примут конгрессмены.

Разумеется, этот документ еще должен в той же редакции утвердить Сенат, а потом подписать и сам президент США. Наверняка, будет еще долгий торг вокруг его формулировок. Скорее всего, при сохранении нынешней редакции, Конгрессу придется преодолевать вето Байдена на этот закон. Не исключено даже, что именно для того, чтобы потом обменять этот пункт на какие-то другие уступки со стороны Белого дома, он и появился в принятом Палатой представителей законопроекте.

И все же, скажем так, общее направление мысли продемонстрировано. США не готовы полностью отказаться от возможности введения санкций против «Северного потока-2» даже после того, как он начнет работать.

Конечно, Белый дом эффективно использовал эту ситуацию для подписания отдельного рамочного соглашения с ФРГ. Оно подразумевает, что немцы, для которых «Северный поток», по мнению ряда независимых экспертов, гораздо выгоднее, чем даже для России, из своего кармана будут страховать риски Украины. Точнее, главный риск — постепенно лишиться транзита российского газа и платы за него.

Но теперь уже и сами немцы демонстрируют, что, выторговав у американцев право достроить трубопровод, они сами смогут потом изменять условия своего сотрудничества с Россией.

Речь, в первую очередь, о заявлении немецкого политика Армина Лашета — преемника Ангелы Меркель в ХДС и наиболее вероятного кандидата на пост федерального канцлера по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг. «Если Россия вновь будет агрессивна по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Евросоюза», — заявил он в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в субботу, 31 июля, успокаивая очень напряженно относящуюся к «Северному потоку-2» официальную Варшаву.

Это заявление можно расшифровать примерно следующим образом. Германия, конечно, получает массу выгод от «Северного потока-2» и превращается в крупнейший хаб торговли газом в Евросоюзе. Ради этого проекта Берлин готов был договариваться с Вашингтоном и заключать формально убыточный для себя пакт, обещая безусловную финансовую помощь Украине. Но это вовсе не значит, что Россия может считать вопрос закрытым. В случае любых политических осложнений немцы готовы перехватить контроль над газопроводом, сославшись, например, на нормы и требования Евросоюза.

Такое в двусторонних отношениях бывало уже не раз. Так почему бы Армину Лашету, на котором, как на Ангеле Меркель, не будет висеть весь многолетний груз переговоров и соглашений с Кремлем, после выборов не попробовать провернуть эту схему? Тем более, что поддержка США в этом случае ему гарантирована наверняка.

Разумеется, все это только в случае обострения двусторонних отношений или ситуации вокруг Украины. При любых других обстоятельствах и решение Палаты представителей, и заявления Лашета, скорее всего, так и останутся просто «страховками», на случай «обострения дружбы» с Кремлем.

И все же, хотя прямой угрозы «Северному потоку» сейчас нет, расслабляться российским властям явно рано. Можно сказать, что этот газопровод оказался пресловутой палкой о двух концах — и с той стороны его могут попытаться использовать как оружие с не меньшим успехом, чем с этой.

Иван Преображенский, «Росбалт»

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