Будущее без нефти и газа обеспокоило российских чиновников 5 4.08.2021, 10:55

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Иллюстрационное фото: AFP

Создаются специальные рабочие группы под руководством первого вице-премьера РФ.

Цивилизованный мир движется в сторону энергоперехода — замены в ближайшие пару десятков лет углеводородов на альтернативные источники возобновляемой энергии без выбросов парниковых газов. В России это, кажется, заметили. Там планируют создать рабочие группы для изучения вариантов адаптации к глобальному энергопереходу, пишет РБК. Куратором рабочих групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

— Стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов, — поделился задачами рабочей группы источник РБК.

Сейчас больше половины российского экспорта составляют топливно-энергетические товары, добываемые из недр страны. А спрос на газ и нефть будет постепенно снижаться. К 2030 году в России могут прочувствовать это максимально, так как на эту дату во многих европейских странах намечены планы по серьезному наращиванию мощностей альтернативных источников энергии.

К тому же Европа планирует принять закон, который заставит платить большую пошлину за ввоз на территорию ЕС иностранных товаров с большим углеродным следом. Под это подпадают товары российской металлургии и химии.

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