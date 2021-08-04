Археологи обнаружили золотое ожерелье, которое было утеряно 1600 лет назад 1 4.08.2021, 11:04

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Артефакт был обнаружен в одной из комнат общественных бань древнего города.

Золотая цепочка с тремя бусинами была обнаружена в римских банях в Национальном археологическом заповеднике Деултум на юго-востоке Болгарии, пишет «Новое время».

Цепь сломана, и изначально на ней могло быть больше бусинок, уверены ученые.

Основанный в 69 году нашей эры императором Веспасианом для ветеранов Легиона Августа, Деултум был второй римской колонией на Балканском полуострове и первым римским городом на территории современной Болгарии. Он был стратегически расположен на большой реке с выходом к Черному морю в древнем фракийском городе Девельт.

Портовый город процветал благодаря торговле и добыче меди, превратившись в большой, хорошо спланированный город с многочисленными храмами, общественными зданиями, амфитеатром и большими общественными банями.

Ожерелье было обнаружено в одной из комнат общественных бань древнего города. Еще одно важное сокровище было обнаружено в соседней комнате: серьга II века с крошечными стеклянными шариками на конце трех золотых кулонов.

Серьги очень похожи на те, которые носила элегантная женщина на одном из фаюмских портретов. Тем не менее, они не связаны между собой, не являются частью разбросанного клада и не принадлежат одному и тому же человеку. По всей видимости, некие элегантно одетые женщины попросту забыли свои украшения в общественных банях почти два тысячелетия назад.

Ожерелье находилось в обожженном слое V века, поэтому есть вероятность, что сами общественные бани мог охватить пожар.

Золотые украшения, обнаруженные в банях, свидетельствуют о богатстве города и его установившихся торговых отношениях с другими частями Римской империи. Женщины на территории нынешней Болгарии в те времена носили те же модные аксессуары, что и женщины в римском Египте и Италии.

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