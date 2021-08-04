США передали в 60 стран 110 миллионов доз вакцин 13 4.08.2021, 12:08

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Байден уверен, что справиться с коронавирусом поможет только вакцинация населения.

Соединенные Штаты пожертвовали и отправили более 110 миллионов доз вакцин против коронавируса в более чем 60 стран мира – «от Афганистана до Замбии». Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, пишет Associated Press (перевод – korrespondent.net).

«Вакцинируйте Америку и помогите вакцинировать мир. Вот как мы собираемся победить эту штуку», - сказал Байден.

Он также пообещал, что США станут «арсеналом вакцин» для всего мира.

Согласно плану американского лидера, около 75% доз в США распределяются через COVAX, цель которого - помочь странам с низким и средним уровнем дохода, а остальная часть отправляется партнерам и союзникам США.

Тем временем стало известно, что в рестораны и спортзалы Нью-Йорка будут пускать только вакцинированных. Программа под названием Пропуск ключ в Нью-Йорк, вступит в действие 13 сентября.

А накануне сообщалось, что почти половина жителей США полностью вакцинированы от COVID-19. В штате Джорджия сотрудникам школ обещают даже по тысяче долларов, если они получат две прививки от коронавируса к концу сентября.

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