Мария Колесникова в клетке суда продемонстрировала свой фирменный жест 16 4.08.2021, 12:20

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Мария Колесникова

Фото: Сергей Гриц / AP

Сегодня в Минске судят представителей команды Виктора Бабарико.

Сегодня начался судебный процесс по делу Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико. Процесс сделали закрытым.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео из зала суда. Мария Колесникова приветствовала всех, кто смог попасть на процесс фирменным жестом штаба Виктора Бабарико

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