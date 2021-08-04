Белорусский кризис стал международной проблемой 8 Валерий Карбалевич

4.08.2021, 12:38

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Валерий Карбалевич

В центре Европы появился очаг дестабилизации.

Несколько разрозненных фактов только за последние два с половиной месяца.

Посадка самолета компании Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.

Лукашенко угрожал перекрыть транзит через Беларусь товаров тех стран, которые проводят недружественную политику относительно официального Минска.

Искусственный миграционный кризис на белорусско-литовской границе, который обостряется. Лукашенко пообещал, что скоро на территории Литвы появятся мигранты с оружием. Литовские власти приняли решение возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.

Лукашенко заявил о возможности размещения российских войск на территории Беларуси.

Скандал со спортсменкой Кристиной Тимановской, которую за критику руководства сборной Беларуси по легкой атлетике попытались выслать с Олимпиады в Токио в Минск без ее согласия.

Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве.

Белорусско-российские военные учения в сентябре уже сегодня вызывают напряженность в регионе.

Что объединяет все эти факты? Что у них общего?

На мой взгляд, они свидетельствуют о том, что белорусский политический кризис превращается в кризис региональный. Неурегулированность внутрибелорусской проблемы и даже ее обострение выливается за пределы Беларуси, порождает проблему региональной и вообще международной безопасности. Это давно уже не только гуманитарный вопрос одной страны. Беларусь, которая с 2014 по 2020 год представила себя донором региональной и европейской безопасности, на глазах превращается в фактор роста международной напряженности.

Гуманитарный кризис в Беларуси вытолкнул за границу десятки тысяч белорусов, которые переезжают в соседние страны и создают там определенные проблемы.

Стоит отметить, что белорусский кейс обостряет конфликт между Россией и Западом.

Официальный Минск бежит здесь впереди паровоза и фактически втягивает Москву в какие-то новые конфликты с ЕС и США. Беларусь становится фактором конфликтогенности российско-западных отношений. Дело доходит до того, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден дезавуировать заявления Лукашенко.

Полагаю, международное сообщество недооценило угрозу перерастания белорусского политического кризиса в международную проблему. ЕС реагировал с опозданием, нерешительно, надеясь на возвращение привычного статус-кво.

А в результате в центре Европы появился очаг дестабилизации, который что дальше, то больше угрожает международной безопасности. И с этим надо что-то делать. Способна ли международное сообщество на решение проблемы? Ответ пока неочевиден.

Валерий Карбалевич, Telegram

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