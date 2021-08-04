На Ольманских болотах ученые нашли новый для Беларуси вид стрекоз 4.08.2021, 13:08

1,292

иллюстрационное фото

Открытие совершили во время экспедиции по изучению гнездования редких птиц.

До этого лета в официальном списке стрекоз Беларуси значилось 67 видов. Недавно во время экспедиции в рамках проекта общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»(АПБ) «Полесье - дикая природа без границ» в заказнике республиканского значения «Ольманские болота» орнитолог Денис Китель сфотографировал 68-ой вид - стрекозу малую голубую (Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)), пишет telegraf.by.

На Ольманы Денис приехал, чтобы провести мониторинг успешности гнездования глобально угрожаемого вида птиц – большого подорлика.

Орнитолог рассказал, как сделал открытие:

– Мы переночевали в лесу на западной границе болота, недалеко от деревни Ольманы Столинского района, и в семь утра 24 июля я уже вышел на болото. Четыре часа наблюдал через трубу и бинокль за парой подорликов, чтобы узнать, есть ли у них в этом году гнездо с птенцом. В три часа дня я возвращался назад и, переходя ручей, обратил внимание на голубую стрекозу, которая сидела в сантиметрах 20 от земли на обломанной ветке березы. Больше всего она напоминала знакомый обычный вид – стрекозу решетчатую (Orthetrum cancellatum), но что-то в ней было другим. Как говорят, “дьявол кроется в деталях”. Поэтому я и решил остановиться и как следует рассмотреть насекомое.

В том месте, где ручей разливается по тропе, Денис заметил сразу двух самцов и самку этого вида стрекоз. Их поведение отличались от поведения решетчатой стрекозы. Самцы не отлетали далеко от ручья, а, сделав круг в десять метров, возвращались назад. В окрасе стрекозы тоже были отличительные черты: полностью голубой хвост и широкие желтые птеростигмы — пятна на кончиках крыльев.

– Фотоаппарата у меня с собой не было, поэтому, чтобы сфотографировать новый для страны вид, пришлось идти два километра до машины, а потом назад, – смеется орнитолог.

Стрекозы и бабочки очень часто интересуют орнитологов. Денис Китель еще в школе всерьез увлекался насекомыми. Хотя он и стал орнитологом, но интерес к шестиногим не угас. На его счету уже не один вид стрекоз, новых для страны.

Фотографии, которые сделал Денис, уже посмотрели ведущие европейские специалисты по стрекозам и подтвердили правильность определения вида. Очень важно, что была отмечена не единичная залетевшая особь, а группа стрекоз с самкой. Велика вероятность, что они размножаются в Беларуси. Один из крупнейших болотных заказников страны еще раз доказал свою уникальность.

Необходимо добавить, что появление этого вида в Беларуси прогнозировали еще 15 лет назад. Стрекозы — быстрые хищники, которые, как и птицы, могут преодолевать сотни и даже тысячи километров, таким образом расширяя свой ареал. На карте распространения видно, что стрекоза есть почти везде вокруг Беларуси, но раньше не хватало доказательств, что она водится и у нас. Теперь такие доказательства есть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».