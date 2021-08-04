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Зеленский поручил усилить защиту белорусов в Украине

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  • 4.08.2021, 14:04
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Зеленский поручил усилить защиту белорусов в Украине
Владимир Зеленский

Защитой займутся МВД и СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Накануне стало известно о смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Как сообщали его соратники, сперва эмигрант перестал выходить на связь, не вернувшись домой после пробежки, а вскоре его тело было найдено в киевском парке.

Заленский заявил, что взял на личный контроль расследование смерти белорусского оппозиционера.

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