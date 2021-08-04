ЕС и Китай напугали Путина планами отказа от нефти и газа 2 4.08.2021, 14:12

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Российский углеводородный экспорт может потерять более 4-х триллионов долларов.

Российские чиновники начинают проработку плана существования российской экономики в условиях коллапса нефтегазовой модели, в которой страна живет с советских времен.

В ответ на планы Европы и Китая по снижению выбросов и движению к углеродной нейтральности в правительстве России создаются рабочие группы по адаптации к глобальному энергопереходу - то есть снижению спроса на традиционные виды топлива, пишет finanz.ru.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству, и федерального чиновника, непосредственно задействованного в работе, куратором проекта станет первый вице-премьер, бывший помощник президента по экономике, архитектор национальных проектов Андрей Белоусов.

Решение было принято в июне - после того, как стало известно, что к планам борьбы с изменением климата подключился Китай.

ЕС, покупающий больше половины российских углеводородов, еще в прошлом году принял стратегию полного отказа от ископаемого топлива к 2050 году. В июле был опубликован проект введения трансграничного углеродного налога, который заставит поставщиков товаров в Европу платить за высокий «угеродный след» при производстве. Этот механизм ударит по черным металлам, алюминию удобрениям.

Китай, на который чиновники возлагали надежды, видя в нем альтернативный рынок для нефти и газа в условиях падающего спроса в развитых страна, в начале 2021 года также объявил о планах достичь углеродной нейтральности. К 2060 году компартия КНР поставила цель выделять столько же парниковых газов, сколько поглощает.

В этих условиях поставлена задача «определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный», рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией.

«Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов», - сообщил, описывая принцип работы рабочих групп.

Первые совещания прошли в закрытом режиме в июне. Летом был сформирован предварительный состав «климатических» рабочих групп.

К обсуждениям привлекались, в частности, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс (одна из этих глобальных целей заявлена как принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями) и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

У Грефа оценки печального будущего, связанного с энергопереходом, уже готовы: в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования российский экспорт может потерять более 4 триллионов долларов до 2050 года.

Добыча нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а ее экспорт - в 4-6 раз - эти цифры вытекают из «трендов, которые уже заложены», сообщил Греф на международном финансовом конгрессе в июле. Он добавил, что полученные Сбербанком оценки «выглядят очень-очень серьезно» и «вызывают большую озабоченность».

Сжатие спроса на нефть, согласно модели банка, обрушит и цены: средняя стоимость барреля российской смеси Urals с базового уровня 77 долларов упадет до 26 долларов к 2050 году, а цены на газ - второй ключевой источник экспортных доходов для экономики - сложатся вдвое.

В результате экономика лишится притока твердой иностранной валюты, на которую с советских времен закупается импорт - от ширпотреба до технологий.

По данным ЦБ РФ, в допандемическом 2019 году Россия получила от экспорта 419,7 млрд долларов. Из этой суммы 56%, или 238,5 млрд долларов, принесла продажа трех товаров - нефти, нефтепродуктов и газа.

В 2020 году на фоне обвала цен на углеводороды и вынужденного снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+ эта доля снизилась до 45%, или 150,3 млрд долларов из 333,3 млрд экспортных доходов.

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