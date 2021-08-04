Польша в этом году выдала белорусам более 90 тысяч виз 4.08.2021, 17:47

Из них 9000 гуманитарных.

За семь месяцев 2021 года (январь-июль) Польша выдала гражданам Беларуси более 90 тысяч виз. Причем почти 9 тысяч из них — это гуманитарные визы. Такую статистику приводит «Польское радио» со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

В целом с начала кризиса в Беларуси (с августа 2020-го) Польша выдала более 12 тысяч гуманитарных виз. С декабря 2020 года люди с такой визой могут легально работать в Польше без дополнительных разрешений. Например, именно гуманитарную визу получила легкоатлетка Кристина Тимановская.

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