Латвия направит вооруженные силы для усиления охраны границы с Беларусью 4.08.2021, 18:19

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Вооруженные силы Латвии будут направлены на границу 15 августа.

Вооруженные силы Латвии будут направлены на помощь пограничникам для усиления охраны восточной границы страны. Об этом заявил сегодня министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Сейчас ситуация на внешних границах Латвии относительно спокойная, но мы должны быть готовы к возможному увеличению нелегальной миграции и соответственных провокаций на границе. Мы также не должны исключать возможность изменения ситуации во время совместных военных учений наших восточных соседей, Запад-2021», – заявил Пабрикс.

Вооруженным силам Латвии поручено разместить дополнительные системы наблюдения на границе, предоставить дроны и дополнительный персонал. Вооруженные силы будут направлены на границу 15 августа.

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