Журавский вель Граевский: Дела по Лукашенко должны быть переданы в международный трибунал 2 4.08.2021, 19:43

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Пшемыслав Журавский вель Граевский

Лукашисты ответят за свои приступления.

Дела по Лукашенко должны быть переданы в международный трибунал. Такое мнение высказал экс-сотрудник Министерства иностранных дел Польши, политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский.

Так бывший польский дипломат отреагировал на гибель гражданина Беларуси Виталия Шишова, чье тело было обнаружено в Киеве в одном из городских парков.

«Активисты белорусской оппозиции и иностранные наблюдатели не сомневаются в том, что Шишов — ещё одна жертва белорусского режима», — пишет польский портал Niezalezna.pl.

Издание попросило прокомментировать ситуацию профессора Лодзинского университета Пшемыслав Журавского вель Граевского.

«Возможности внешнего давления в отношении Лукашенко очень ограничены, — сказал собеседник. — Режим Лукашенко ведет себя иррационально. Считаю, что все дела против белорусского режима должны быть переданы в международный трибунал. Известно, что никакая диктатура не вечна. Пусть знают, что, когда условия изменятся, они ответят за это», — заявил бывший польский дипломат.

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