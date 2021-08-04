Журавский вель Граевский: Дела по Лукашенко должны быть переданы в международный трибунал

Журавский вель Граевский: Дела по Лукашенко должны быть переданы в международный трибунал2
- 4.08.2021, 19:43
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Лукашисты ответят за свои приступления.
Дела по Лукашенко должны быть переданы в международный трибунал. Такое мнение высказал экс-сотрудник Министерства иностранных дел Польши, политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский.
Так бывший польский дипломат отреагировал на гибель гражданина Беларуси Виталия Шишова, чье тело было обнаружено в Киеве в одном из городских парков.
«Активисты белорусской оппозиции и иностранные наблюдатели не сомневаются в том, что Шишов — ещё одна жертва белорусского режима», — пишет польский портал Niezalezna.pl.
Издание попросило прокомментировать ситуацию профессора Лодзинского университета Пшемыслав Журавского вель Граевского.
«Возможности внешнего давления в отношении Лукашенко очень ограничены, — сказал собеседник. — Режим Лукашенко ведет себя иррационально. Считаю, что все дела против белорусского режима должны быть переданы в международный трибунал. Известно, что никакая диктатура не вечна. Пусть знают, что, когда условия изменятся, они ответят за это», — заявил бывший польский дипломат.