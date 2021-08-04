закрыть
4 августа 2021, среда, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский атомный крейсер потерял ход у берегов Дании

  • 4.08.2021, 21:12
  • 1,946
Российский атомный крейсер потерял ход у берегов Дании

Видеофакт.

Российский атомный подводный ракетный крейсер К-266 «Орел» потерял ход у берегов датского острова Сехеро. Об этом сообщают Военно-морские силы (ВМС) Дании, передает Telegram-канал «Военный обозреватель». В канале опубликовали кадры с места событий.

Инцидент произошел 3 августа в ходе возвращения крейсера из Санкт-Петербурга после завершения парада на день Военно-Морского Флота. Отмечается, что буксир «Алтай» начал подготовку к транспортировке подлодки на базу, однако экипажу удалось восстановить работоспособность систем.

По данным датских ВМС, с Береговой охраной королевства в ходе происшествия взаимодействовал противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип