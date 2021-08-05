Байден: В США вскоре появится много новых рабочих мест 3 5.08.2021, 7:33

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ДЖО БАЙДЕН

фото: getty images

Это является приоритетом для администрации американского президента.

Президент США Джо Байден в среду подчеркнул, что создание высокооплачиваемых рабочих мест является одним из приоритетов его администрации. Президент сказал об этом во время визита в учебный центр подготовки сантехников и газопроводчиков в Лэнхэме, штат Мэриленд, сообщает «Голос Америки».

Байден встретился с инструкторами и учениками центра, а также с членами профсоюза американско-канадской Объединенной ассоциации стажеров и специалистов по сантехнике и монтажу трубопроводов, и рассказал, что его администрация считает своими приоритетами инвестирование в американский рынок труда и создание по всей стране высокооплачиваемых рабочих мест, защищаемых профсоюзами.

Президент Байден совершил экскурсию по учебному комплексу, осмотрев, в том числе, площадки, на которых проводится обучение сварщиков и сборщиков.

Как пишет британская газета Daily Mail, глава Белого дома также осмотрел «песчаную комнату» - заполненное песком помещение, которое используется для обучения прокладке труб под землей.

Байден заверил будущих сантехников и их инструкторов, что в ближайшем будущем в США «появится множество рабочих мест».

Во время осмотра другой площадки президент поговорил с учащимися, однако журналистам не удалось услышать разговор, пишет Daily Mail.

Рабочие, проходящие обучение в центре в Лэнхэме, осуществляют проекты по водоснабжению Пентагона, обновлению системы газоснабжения Госдепартамента и модернизации вашингтонского метрополитена. Их ассоциация ежегодно тратит более 100 млн долларов на учебные программы в 400 с лишним центрах по всей стране, в которых принимают участие около 100 тысяч человек.

Объединенная ассоциация США и Канады, основанная в 1889 году, представляет интересы сантехников, слесарей по паровому отоплению и специалистов по обслуживанию газопроводов. В данный профсоюз входят свыше 360 тысяч человек.

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