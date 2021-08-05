На протестном заводе «Гродно Азот» запаниковала администрация 12 5.08.2021, 7:42

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Газета «Гродненский химик», издание протестного завода «Гродно Азот», сообщает, что обсуждали гендиректор Игорь Ляшенко и профсоюзный комитет предприятия.

А обсуждали они новые ограничительные меры в отношении сотрудников завода, который отметился забастовками еще в прошлом году, а в этом регулярно появляется в сводках новостей из-за поломок и нештатных ситуаций.

«С председателем профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андреем Рожинским обсуждался вопрос запрета использования смартфонов на территории завода. Ему сообщено, что на текущий момент прорабатывается вопрос закупки обычных телефонов и выдачи дубликата sim-карт», — пишет издание.

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