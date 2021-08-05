С охваченного пожаром острова в Греции по морю эвакуировали людей 5.08.2021, 8:25

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иллюстрационное фото

Жара в стране продержится до конца недели.

Греческая береговая охрана эвакуировала жителей острова Эвбея, вынужденных спасаться от пожаров по морю с одного из местных пляжей.

Об этом сообщает Ekathimerini в четверг, 5 августа.

Также эвакуацию проводили и в южном регионе Греции Пелопоннес, где тоже бушуют пожары, - там около 85 человек оказались на пляже в Евии, с эвакуацией помогали частные лодки.

Во вторник сгорели более сотни домов и предприятий и не менее 80 автомобилей в пригороде Афин. В окрестностях столицы Греции пожарные использовали вертолеты и самолеты для сброса воды на леса вокруг Татои, в 20 километрах к северу от Афин, где ночью пожары тушили более 500 пожарных.

Евросоюз уже направил помощь Греции и другим странам Юго-Восточной Европы, которые борются с масштабными лесными пожарами. При этом шлейфы дыма от пожаров в регионе хорошо заметны на спутниковых снимках, которые также показали, что интенсивность лесных пожаров в Турции была на самом высоком уровне с начала записей в 2003 году.

Напомним, что ранее Греция побила новый температурный рекорд с отметкой в +47 градусов. Дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.

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