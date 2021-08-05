Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Афганистаном 10 5.08.2021, 15:21

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Самолеты способны нести ядерное оружие.

Россия продолжает усиливать группировку войск на границе с Афганистаном, который после вывода американской армии оказался под властью запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан».

Как сообщает РИА «Новости», для совместных трехсторонних учений, которые Минобороны проводит с Таджикистаном и Узбекистаном, на полигон Термез в Сурхандарьинской области направятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Четыре самолета, способных нести ядерное оружие, перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область, откуда вылетят к таджиксо-афганской границе, чтобы «отработать задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами», цитирует РИА заявление Минобороны.

Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.

Изначально Россия планировала отправить для учений около тысячи солдат, но на 2 августа приняла решение увеличить контингент до 1,8 тысячи, среди которых служащие с 201-й базы - крупнейшего военного объекта РФ за рубежом.

С базы, в которую было преобразовано погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане, охранявшее границу до 2005 года, на учения направлены горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также спецназ, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа.

Из 500 единиц техники, задействованной в маневрах, которые стартовали 5 августа и продлятся пять дней, 420 единиц обеспечит Россия.

21 июля Минобороны объявило о решении военную базу в Таджикистане новой бронетехникой. Ее подразделения получили 17 современных боевых машин пехоты БМП-2.

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