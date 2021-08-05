На «Гродно Азоте» уговаривают вернуться ранее уволенных работников 5 5.08.2021, 16:33

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Мы наблюдаем яркий пример синергии: санкции+забастовка!

Источник сайта Charter97.org на «Гродно Азоте» сообщает, что предприятие столкнулось с серьезными кадровыми проблемами:

— Не долго музыка играла, не долго штрейкбрехеры плясали. «Очереди до Скиделя», о которых кричало руководство, увольняя профессионалов, оказалась недостаточной. На заводе снова огромное количество вакантных мест.

Дошло до того, что к работникам прямым текстом обращаются, чтобы те приводили знакомых и родственников. Цитата: «Образование не важно, главное незапятнанная репутация».

Хотелось бы напомнить руководству, что результат вашей деятельности мы видим раз в неделю в виде факелов над Гродно или «лисьими хвостами», которые сопровождаются кислотными дождями. Кричать и идеологическую работу вести — только языком вилять. Для сложных химических процессов важно наличие образования, наличие мозга и способность принимать экстренные решения. В конце концов, это опасное химическое предприятие, которое может навредить всему городу.

Нехватку персонала пытаются компенсировать и за счет раннее незаконно уволенных сотрудников. Некоторых слезно умоляли вернуться и пытались даже подкупить, предлагая карьерный рост.

Многие писали, что забастовки и санкции имеют нарастающий эффект. Если кто-то не верил в них, вот вам результат. Это всего лишь 50 профессионалов, ушедших в открытую стачку, несколько десятков.

Пару процентов от численности рабочих уничтожили всю систему. Представьте, что случится, если хотя бы треть работников не выйдет на смену. У меня нет никаких сомнений, что руководство станет первым в очереди, чтобы свергнуть узурпатора и вернуть завод в работу.

Хватит недооценивать нашу силу! Вы наблюдаете яркий пример синергии: санкции+забастовка! Стачке Быть!

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