Премьер-министра карибского государства ранили в голову на митинге против вакцинации 2 6.08.2021, 13:27

1,198

Ральф Гонсалвиш

Высокопоставленный чиновник получил ранение, когда вышел из автомобиля.

Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш получил ранение во время уличной акции, в которой приняли участие противники обязательной вакцинации, пишет News784.

Около 200 демонстрантов пикетировали парламент в Кингстауне из-за поправок в законодательство о здравоохранении. Они вводят обязательное вакцинирование от COVID-19 для нескольких категорий госслужащих.

Активисты заблокировали вход в здание и мешали подъехать машине, на которой прибыл премьер-министр.

Высокопоставленный чиновник вышел из автомобиля, чтобы дойти до здания пешком, но один из манифестантов бросил в него какой-то предмет. Он попал Гонсалвишу в голову, над виском. После этого телохранители заслонили главу правительства, пишет CaribbeanNationalWeekly.

Истекавшего кровью премьер-министра доставили в больницу. Затем его решили перевезти на Барбадос для дальнейшего лечения. Там пострадавшему сделают МРТ. «Я хочу четко сказать, что это не царапина, это было покушение на жизнь премьер-министра», — заявил парламенту министр финансов Камило Гонсалвес.

По официальным данным, в Сент-Винсенте и Гренадинах с населением около 111 тысяч человек за весь период пандемии зафиксировано 2 298 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. В феврале было принято решение выделить стране по меньшей мере 45,6 тысяч вакцин британско-шведской компании AstraZeneca через международный механизм доступа к вакцинам COVAX. На сегодняшний день прививки сделаны 25,6 тысячи граждан, передает ТАСС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».