SpaceX собрала крупнейшую ракету в истории 6.08.2021, 21:37

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Starship / SpaceX

Компания Илона Маска установила космический корабль Starship SN20 на ускоритель Super Heavy Booster 4.

У SpaceX сегодня знаменательный день: она стала на шаг ближе к своей самой амбициозной цели — вводу в строй системы Starship, передает naked-science.ru.

Стыковка космического корабля с ускорителем примечательна еще потому, что она ознаменовала собой рождение крупнейшей ракеты в мире.

фото: SpaceX

Общая длина системы составила 120 метров. Для сравнения, длина советской ракеты-носители сверхтяжелого класса Н-1 была равна 105 метрам. Запускавший астронавтов на Луну Saturn V имел длину 110 метров.

фото: BBC

От систем прошлых поколений новый комплекс отличает в том числе многоразовость: и космический корабль, и первую ступень можно применять повторно. На низкую опорную орбиту Starship способна вывести более 100 тонн. Предполагается, что его можно будет использовать для полетов к Луне и Марсу.

Напомним, недавно Илон Маск показал практически готовую первую ступень вблизи. На нее к тому времени успешно установили 29 метановых двигателей Raptor и решетчатые рули.

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