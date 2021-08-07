Медики рассказали, от каких продуктов стоит отказаться при высоком давлении 7.08.2021, 9:26

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Это позволит снизить нагрузку на сердце и сосуды.

Гипертония, также известная как высокое кровяное давление, возникает, когда кровяное давление достигает нездорового уровня, часто из-за таких факторов образа жизни, как диета и вес, но иногда как побочный продукт других состояний здоровья.

Гипертония известна как бессимптомное состояние, поскольку больные обычно не замечают никаких симптомов. Когда у кого-то высокое кровяное давление, его артерии сужаются, что затрудняет прохождение крови по телу. Со временем это может вызвать такие заболевания, как сердечные заболевания, инфаркт и инсульт. Генетика, факторы образа жизни и окружающая среда могут способствовать высокому кровяному давлению, поэтому есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить или даже снизить кровяное давление, пишет Еxpress.

Потребление алкоголя

Национальная служба здравоохранения поясняет: Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может со временем поднять ваше кровяное давление. Оставаться в пределах рекомендуемых уровней - лучший способ снизить риск развития высокого кровяного давления.

Кофеин

Если вы пьете более четырех чашек кофе в день, у вас может повыситься артериальное давление.

Курение

Хотя курение само по себе не вызывает высокого кровяного давления, оно может подвергнуть вас риску серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт. Это связано с тем, что курение сужает артерии, как и высокое кровяное давление.

Поваренная соль

Уменьшение количества соленой пищи в вашем рационе может улучшить здоровье сердца и снизить артериальное давление примерно на 5-6 мм рт.ст., если у вас высокое артериальное давление. Ешьте меньше полуфабрикатов, так как они могут содержать большое количество натрия.

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