Громкий провал МВД Беларуси 7.08.2021, 9:47

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Какие проблемы возникнут у милиции и спецслужб после успеха кибер-партизан?

Летом 2021 года хакерская группировка "Кибер-Партизаны" сообщила о взломе двух очень важных баз данных — автоматизированной информационной системы "Паспорт", содержащей паспортные данные граждан Беларуси, и базы главного управления кадров МВД (ГУК МВД РБ).

По мнению экспертов, эти кибер-операции представляют опасность не только для силовых структур, но и для гражданских лиц, а поголовное обнародование слитой информации может напрямую угрожать национальной безопасности Беларуси.

"Еврорадио" поговорило с представителями хакеров о том, кого они будут "сливать", как скоро это произойдет и чувствуют ли они ответственность за этическую сторону проведенной операции. А военный эксперт Егор Лебедок рассказал о проблемах, которые могут возникнуть не только у МВД, но и у КГБ вместе с ГРУ.

"Начнем с самых преданных режиму"

"Еврорадио": Тяжело ли было взломать базы ГУК МВД?

Кибер-Партизаны: Самое сложное было проникнуть в сеть и укрепиться. Взлом первых баз данных был сложен, но когда мы поняли принцип и то, как они защищают сервера, тогда стало легче взламывать новые базы в сети МВД.

"Еврорадио": Чем мотивировались, когда вскрывали базу МВД?

Кибер-Партизаны: В базе ГУК хранятся личные дела всех сотрудников МВД. Оказалось, что сотрудникам запрещено просматривать свое "личное дело", особенно рядовым. Часто они даже не знают, что такая база данных существует.

И вот, упс — их личные дела утекли в открытый доступ другим людям, противникам режима. Мы уверены, что это серьезно возмущает милиционеров и деморализует их.

Это именно то, чего мы хотели достигнуть взломом. Также данные помогут нам определить причастность того или иного сотрудника к репрессиям против народа.

"Еврорадио": Как скоро выложите данные?

Кибер-Партизаны: Надеемся, что в ближайшие недели данные из базы уже попадут на [соответствующий сайт].

"Еврорадио": Будете выкладывать данные всех сотрудников?

Кибер-Партизаны: Окончательно не решили. Начнем с самых преданных режиму, а там посмотрим.

В базе данных АИС "Паспорт" также есть все сотрудники КГБ и ГРУ [Главное разведывательное управление Беларуси. — "Еврорадио"]. Определить, кто есть кто, непросто, но возможно. Большую часть мы сможем вычислить достаточно просто. Режим очень упростил нашу задачу, отмечая их "скрытыми", но у нас получилось выкачать весь список закрытых записей. Кроме КГБ и ГРУ, там есть и другие "прикорытники".

"Такого сотрудника нужно посадить в тюрьму"

"Еврорадио": Слитыми данными таких структур, как "Алмаз", СОБР, могут воспользоваться не "политические", а уголовники — убийцы, участники наркотрафика и так далее. Что с этим делать?

Кибер-Партизаны: Зеки, которые опасны для общества, должны находиться в тюрьме. Ответственность за то, что они на свободе, несет государство. А если сотрудник СОБР совершал преступления при задержании людей, избивал или убивал, тогда есть риск возмездия. Такого сотрудника нужно посадить в тюрьму, где он будет защищен и изолирован. В таком случае и угрожать семье сотрудника особо не имеет смысла.

На данный момент режим является основным источником беззакония, несправедливости и насилия — особенно СОБР, "Алмаз", "Альфа". Они уже по факту преступные организации. Их постепенная ликвидация неизбежна в переходный период с данного террористического режима в новую, демократическую Беларусь. В новой Беларуси скрытие личных данных сотрудника будет редкое исключение. И карательных органов, таких как СОБР, вообще не будет.

Очень скоро, в новой Беларуси, будут новые структуры, которые займутся контролем наркотрафика. И не забывайте, что если бандит захочет сделать сотрудникам реально плохо, то достать данные в интернете — это не проблема.

"Мы только разогрелись"

"Еврорадио": Эту операцию и в целом свою деятельность вы считаете этически правильной?

Кибер-Партизаны: Мы считаем, что наша деятельность этична в рамках ситуации, сложившейся в Беларуси. Наши ценности и цели четко расписаны в манифесте, опубликованном в нашем тг-канале.

"Еврорадио": За время существования "Кибер-Партизан" эта операция, пожалуй, самая громкая и ощутимая для ваших противников. Почему так долго к ней шли?

Кибер-Партизаны: Такие взломы могут казаться простыми, но проникновение во внутреннюю сеть — это очень сложный многоступенчатый проект, который занимает много времени. Нужно пробовать опять и опять, с разных сторон, пока не получится.

Мы считаем, что самые яркие взломы еще впереди. Мы только разогрелись.

Громкий провал МВД

— Орган, который фактически должен заботиться о безопасности, допустил такую крупную утечку. Это беда для государства и успешная операция для того, кто эту информацию добыл, — рассказывает "Еврорадио" военный эксперт Егор Лебедок. — Это факт громкого и успешного провала МВД, а также лиц, ответственных за сохранность данных. И эти лица, на мой взгляд, должны понести самое серьезное наказание — как минимум увольнение.

Факт раскрытия личных данных сотрудников, включая служащих из спецподразделений, — это угроза не только функционированию силового ведомства. Домой к бойцу условного СОБРа теперь могут заглянуть на огонек те, кто далек от политики, но очень близок к криминалу, считает военный эксперт.

— Не только к СОБРу, но и домой к обычному участковому может прийти агрессивный "Вася", которому участковый сделал замечание. Еще хуже, что он может прийти к жене или ребенку в детский сад. Взлом базы данных ГУК МВД представляет собой рычаг воздействия на сотрудников, причем не только в плане мести, но и в плане текущей деятельности, во время идущего расследования.

Надо понимать, что тут, скорее всего, будут угрожать не из-за политики. Угрозы будут от тех, кто проходил или проходит по криминальным статьям.

"Кибер-Партизаны" упомянули, что в базе АИС "Паспорт" есть все сотрудники КГБ и ГРУ. Мол, вычислить их — дело времени. Егор Лебедок считает, что для иностранных спецслужб это может стать неслыханным подарком.

— Во взломанной "Кибер-Партизанами" базе есть — как утверждают хакеры — закрытые записи. Если эта база попадет в умелые руки за рубежом, то с нее можно много чего повытягивать. В таких руках перечень базы данных действительно представляет угрозу национальной безопасности. К примеру, в плане раскрытия сотрудников спецподразделений, которые ведут внешнюю разведку. К тому же работа по легендированию занимает очень долгое время.

Хотя там [в силовых структурах Беларуси. — "Еврорадио"], конечно, предпринимаются секретные меры, и не факт, что за рубежом прямо всех раскроют. Но это существенно упрощает жизнь тем, кто, так скажем, работает против Беларуси по части раскрытия сотрудников спецслужб, оценки их количественного потенциала и тому подобное. Для таких организаций это очень хорошее подспорье. Я думаю, что, конечно же, есть заинтересованные в такой базе данных.

Поездки за границу отменяются

Если, к примеру, израильский "Моссад" или российское ГРУ будет иметь на руках всю подноготную засекреченных белорусских силовиков, то последние просто обречены всю жизнь сидеть в Беларуси? Никаких больше курортов?

— В первую очередь под удар попадут оперативные работники КГБ, ГРУ и сотрудники МВД на высоких должностях, — объясняет эксперт. — Знание о них заинтересованных структур повышает риск вербовки. Причем не только в странах ЕС, но и в условной Турции. Ведь есть фото, есть программы, осуществляющие поиск по лицам. При пересечении границы это позволяет выявить то, что сотрудник переехал, где он и что с ним. Дать оценку значимости того, кто приехал. Да и банально могут запретить въезд. Новые паспорта сотрудникам разведки могут сделать, но лица ведь уже засвеченные.

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