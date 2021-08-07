Закон бумеранга для Лукашенко работает 5 7.08.2021, 12:33

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Фото: ТАСС

Хотелось в историю войти, а получилось в нее вляпаться.

Кейс Кристины Тимановской, как мы и прогнозировали, получил продолжение. Несмотря на все попытки хунты захватить повестку, не получается примерно ничего, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Яркое подтверждение – сотни публикаций по теме в крупнейших медиа Европы и мира. Получасовой эфир на Al Jazeera – вишенка на торте и хороший ответ пиар-службе главаря, которые сумели полчаса поговорить в эфире второсортного канала.

Закон бумеранга работает. Те люди, которые хотели вывезти спортсменку из Токио, сами покинули расположение олимпийской сборной в результате аннулирования аккредитации.

Дома ждет разбор полетов. Легкая атлетика на Олимпийских играх при самом большом количественном составе завершает игры с единственной бронзовой медалью. Есть еще марафон и Ольга Мазуренок, но это очень сложно.

Ждет разбор полетов и за победу в эстафете над Багамами, которые сошли с дистанции. И за весь скандал в целом. Героев из тренеров, которых слышал весь мир, будет сделать сложно.

Что будут делать на беларусском «Геббельс-ТВ» - понятно. Вскрывать заговоры и придумывать теории одну забористее другой.

Тем временем МОК продолжает дисциплинарное расследование инцидента, а Международный спортивный арбитраж вопреки сообщениям отдельных средств массовой информации движется в рамках своей процедуры по иску Тимановской к НОК Беларуси.

Хотели в историю войти, а получилось в нее вляпаться. Впрочем, как обычно, когда остаются одни безвольные щелкатели каблуками.

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