«Это возвращение крепостного права!»: рабочие минской минской типографии «закипают» из-за запрета на мобильники 7.08.2021, 13:59

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Администрация боится, что во время обеда работники «не туда влезут» на смартфонах.

В СМИ все чаще пишут сотрудники разных предприятий, возмущенные самыми неожиданными запретами на работе. Одним запрещают приносить «ссобойки», другим — покупать товары со скидками, третьим — приносить на работу мобильные телефоны.

Работники: «Сдаем телефоны в ячейки перед началом работы»

Один из сотрудников минской типографии обратился в Onliner с вопросом: «Можно ли запретить работникам приносить мобильные телефоны на работу?» По словам Кирилла (имя изменено по просьбе читателя), уже четыре года сотрудникам ИП «Принткорп» запрещено пользоваться мобильными телефонами.

— Сперва был только запрет на разговоры в рабочее время, во время работы оборудования. В принципе рабочие к этому отнеслись с пониманием, но некоторые все равно попадались с телефонами. Затем запретили даже приносить телефон на предприятие. На проходной сделали ячейки и раздали ключи, туда мы сдаем телефоны перед началом работы, — рассказывает Кирилл. — Поначалу особого контроля не было, поэтому люди телефоны проносили и старались просто не попадаться на глаза руководству. И вот недавно дошло до того, что начали заставлять писать объяснительные, почему ты не сдал телефон в ячейку.

При этом запрет распространяется только на обычных рабочих и не касается инженерно-технического персонала.

— Обычному рабочему приходится прятаться, чтобы узнать, все ли в порядке у его ребенка, родителя-пенсионера, и уточнить другие важные вопросы. Телефоном можно пользоваться только в перерывах и только за пределами проходной. На территорию вообще проносить запрещено. То есть за 10 минут перерыва ты должен успеть сбегать на проходную и поговорить. Притом что мне до проходной идти 4 минуты. То же самое и в обед: хочешь позвонить — забирай телефон из ячейки и выходи за проходную. И это 21-й век на дворе, где телефон — неотъемлемая часть жизни любого человека. На мой взгляд, это просто дискриминация обычных рабочих и возвращение крепостного права! — говорит мужчина.

По словам работника, правилом возмущены все.

Руководство типографии: «Наша территория — наши правила»

Типография объясняет это заботой о здоровье самих работников — «в рамках мероприятий об охране труда». Говорят, мобильные телефоны уже не раз приводили к производственным травмам.

— У нас есть опасные машины, и уже было несколько несчастных случаев на производстве. Недавно был случай, когда человек стоял на машине и отвлекся, посмотрев в телефон. Или подсобный рабочий вез тележку, а человек его не заметил, и они столкнулись, — поясняют в юротделе ИП «Принткорп». — Таким образом мы стремимся обезопаситься от несчастных случаев. Второй момент — из-за этого возникает брак: отвлекаясь на телефоны, рабочие бросали не те листы в карман, и книга выходила с повторяющимися листами. Наши помещения — мы устанавливаем свои правила, в чем проблема? Этот запрет есть не только у нас, много где.

Ладно, с этим все понятно: нет мобильного в руках — лучше концентрация внимания. Но почему во время обеда нужно брать телефон и выходить с ним за проходную, чтобы узнать, поели ли дети и приняла ли лекарства бабуля?

— Потому что во время обеда тоже можно куда-то влезть, и мы не собираемся устанавливать исключения на время обеда. У каждого есть ячейка — взяли телефон и вышли с ним. Наша территория — наши правила, — считает руководство.

Также типография уточнила, что пока ни одного человека не привлекли к дисциплинарной ответственности за использование мобильных телефонов в рабочее время.

Юрист: «Запрет на мобильный в обеденные перерывы — нарушение законодательства»

К слову, подобный запрет существует не только в типографии. Не так давно заводское издание «Гродненский химик» сообщило, что намерено ввести запрет на использование смартфонов на территории завода: «На текущий момент прорабатывается вопрос закупки обычных телефонов и выдачи дубликата sim-карт». А вот на «Белшине» еще в 2016 году запретили не только мобильные телефоны, но и оборудование для фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина поясняет, что полный запрет на использование мобильных телефонов бывает оправдан разве что на производстве. Например, на конвейере, где лучше не отвлекаться на звонки для своей же безопасности, чтобы не получить травму. Также можно ввести ограничения, когда работники явно злоупотребляют мобильным, что приводит к снижению эффективности работы. Тогда локальными документами можно также запретить использование мобильного телефона в рабочее время. Но есть много но.

— Первоначальный запрет на использование мобильных телефонов в типографии мог быть оправдан, потому что теоретически работник из-за этого мог отвлечься и получить производственную травму. А вот ситуация касательно полного запрета использования мобильных телефонов на предприятии — это что-то уже где-то за рамками трудовых отношений. Телефон работника может находиться с ним в кармане, сумке, на столе. И если он на пару минут позвонил по какому-то важному делу, это нельзя считать нарушением трудовой дисциплины: на качество работы человека это никак не повлияет, — объясняет Светлана Семенихина.

На то, чтобы отвлечься и заняться своими делами, есть обеденное время. И здесь уже наниматель не вправе диктовать работнику, что делать.

— Работник обязан иметь обеденный перерыв продолжительностью как минимум 20 минут в день, но далеко не все сотрудники для этого выходят куда-то за пределы организации. Если запрет распространяется и на перерывы, это уже прямое нарушение законодательства: свой обеденный перерыв сотрудник может использовать по своему усмотрению, в том числе говорить в это время по телефону. Даже если работник остался на территории предприятия, в это время он имеет полное право говорить по телефону никуда не выходя, — подытожила юрист.

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