Истребители Typhoon перехватили российские военные самолеты у границ Великобритании 8 7.08.2021, 15:12

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Иллюстрационное фото

РФ все чаще совершает провокации в акватории Северного моря.

Истребители Typhoon Британских ВВС были направлены на перехват и наблюдение за российскими военными самолетами, приближающимися к воздушному пространству Великобритании. Об этом сообщает Royal Air Force.

Тайфуны быстрого реагирования были подняты из RAF Lossiemouth на севере Шотландии и к ним присоединился Voyager из RAF Brize Norton, чтобы обеспечить дозаправку в воздухе.

НАТО отслеживала пару самолетов морской разведки и противолодочной обороны Ту-142 «Медведь-Ф», когда они пересекали северный район воздушного патрулирования НАТО.

«По мере того, как они продолжали лететь в воздушное пространство Великобритании, были запущены Typhoon британских ВВС. Перехватывая два самолета времен холодной войны над Северным морем, тайфуны британских ВВС следили за ними на протяжении всего времени их пребывания в нашем районе интересов», — говорится в сообщении.

Чтобы ВВС Великобритании могли отреагировать на любые потенциальные угрозы, танкер «Вояджер» также оставался в воздухе для дозаправки боевых самолетов Тайфун, обеспечивая дополнительную выносливость и гибкость.

Во время подобных инцидентов истребители британских ВВС поднимаются по тревоге, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Российские военные самолеты, входящие в охраняемое воздушное пространство, чаще всего представляют опасность, поскольку они демонстративно не ведут переговоров с авиадиспетчерами, не передают коды, гарантирующие, что они видны другим суднам и контролю на земле.

Ранее была зафиксирована активность российских бомбардировщиков и истребителей над Черным, Балтийским и Северным морями, а также на севере Атлантики. В связи с чем самолеты НАТО 10 раз поднимались в небо для их сопровождения.

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