закрыть
7 августа 2021, суббота, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Истребители Typhoon перехватили российские военные самолеты у границ Великобритании

8
  • 7.08.2021, 15:12
  • 3,582
Истребители Typhoon перехватили российские военные самолеты у границ Великобритании
Иллюстрационное фото

РФ все чаще совершает провокации в акватории Северного моря.

Истребители Typhoon Британских ВВС были направлены на перехват и наблюдение за российскими военными самолетами, приближающимися к воздушному пространству Великобритании. Об этом сообщает Royal Air Force.

Тайфуны быстрого реагирования были подняты из RAF Lossiemouth на севере Шотландии и к ним присоединился Voyager из RAF Brize Norton, чтобы обеспечить дозаправку в воздухе.

НАТО отслеживала пару самолетов морской разведки и противолодочной обороны Ту-142 «Медведь-Ф», когда они пересекали северный район воздушного патрулирования НАТО.

«По мере того, как они продолжали лететь в воздушное пространство Великобритании, были запущены Typhoon британских ВВС. Перехватывая два самолета времен холодной войны над Северным морем, тайфуны британских ВВС следили за ними на протяжении всего времени их пребывания в нашем районе интересов», — говорится в сообщении.

Чтобы ВВС Великобритании могли отреагировать на любые потенциальные угрозы, танкер «Вояджер» также оставался в воздухе для дозаправки боевых самолетов Тайфун, обеспечивая дополнительную выносливость и гибкость.

Во время подобных инцидентов истребители британских ВВС поднимаются по тревоге, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Российские военные самолеты, входящие в охраняемое воздушное пространство, чаще всего представляют опасность, поскольку они демонстративно не ведут переговоров с авиадиспетчерами, не передают коды, гарантирующие, что они видны другим суднам и контролю на земле.

Ранее была зафиксирована активность российских бомбардировщиков и истребителей над Черным, Балтийским и Северным морями, а также на севере Атлантики. В связи с чем самолеты НАТО 10 раз поднимались в небо для их сопровождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип
А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)