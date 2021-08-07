Патриот «Спутника V», привившийся «Модерной» 7 Телеграм-канал «Серпом По»

7.08.2021, 15:25

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Послу РФ в США надо бы пересмотреть эпизод из кино времен своего советского детства.

Посол России в США Антонов снова воюет с «укоренившейся в американском обществе русофобией».

Его ответ в посольском Фейсбуке на вопросы неназванных СМИ:

«Наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину - «Спутник V» - и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе… Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов».

Лучшего, чем посол Антонов, рекламного двигателя «Спутника V» и обличителя Запада трудно было найти.

Потому что сам он похерил «Спутник V» и привился американской «Модерной», выдав это за шаг против «политизации проблемы вакцин»! Хотя имел возможность привиться «Спутничком».

Антонов и есть активный участник «кампании против отечественных препаратов». Не на словах, которые есть мелкое жульничество, а на деле.

«Вот тебе крест! Святая икона!» - презрительно говорил герой Евгения Урбанского в фильме «Коммунист», выковыривая из карманов клявшегося крестом и иконой жулья вещи, украденные со склада. Послу Антонову надо бы пересмотреть этот эпизод из кино времен своего советского детства золотого.

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