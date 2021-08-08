Ирак готовит эвакуацию всех своих граждан из Беларуси 36 8.08.2021, 8:06

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В Багдад позвонили верховный представитель ЕС по иностранным делам, а также главы МИД Литвы и Латвии.

10 августа авиакомпания «Иракские авиалинии» выполнит эвакуационный рейс из Минска. Об этом написал на своей странице в твиттере посол Ирака в России и Беларуси Абдулрахман Хамид аль-Хуссейни.

«Компания «Иракские авиалинии» организует эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси», — написал он. Согласно сообщению, рейс запланирован на вторник, 10 августа.

«Консульская делегация посольства будет присутствовать в офисе компании «Иракские авиалинии» и в аэропорту, чтобы предоставить все возможные услуги уважаемым гражданам», — написал посол.

Ранее управление гражданской авиации Ирака (ICAA) на основании распоряжения правительства страны отменило все авиарейсы в Минск «до дальнейшего уведомления». Одновременно разрешено отправлять пустые самолеты в Минск, чтобы забрать граждан Ирака домой.

6 августа в Багдад позвонили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Латвии Эдгарс Ринкевичс. В ходе переговоров глава иракской дипломатии Фуад Хусейн рассказал о мерах, принятых для защиты сограждан, которые стали жертвами контрабандных сетей, в том числе о временном прекращении полетов в Минск и организации обратных рейсов в Багдад. Меры приняты в дополнение к расследованию использования граждан в преступных целях и нападения на них, после чего невозможно выяснить их дальнейшую судьбу, отмечает МИД Ирака.

Литва одобрила решение иракских властей. «Приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь», — написал в твиттере министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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