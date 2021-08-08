Акция «банкомат – обменник – банк» работает
- 8.08.2021, 22:25
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Об этом рассказал Нацбанк.
За апрель–июнь срочные банковские вклады белорусов сократились на 1 миллиард 633,93 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. Речь про депозиты во всех валютах в рублевом эквиваленте. Причем снижение этого показателя во втором квартале наблюдалось почти во всех банках, за исключением двух.
В Нацбанке заявили, что отток вкладов представляет угрозу финансовой стабильности.
Отток валюты создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики. Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков.
Причем наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%.
Чтобы банки могли сдержать отток вкладов, с 18 июня Нацбанк приостановил действие рекомендаций по предельному размеру процентных ставок по валютным вкладам физлиц.