«Все закончится фразой: гражданин Лукашенко, выходите, подняв руки» 2 9.08.2021, 7:45

2,408

Против интеллекта и здравого смысла узурпатор бессилен.

Режим Лукашенко снова оказался в центре международного скандала из-за начатой им гибридной агрессии против Литвы.

Атаки на Литву и другие страны ЕС проводились при помощи нелегальных мигрантов. Однако и здесь Лукашенко потерпел фиаско: Литва начала высылать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь, а Ирак отменил рейсы в Минск и начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.

При этом лидеры Польши, Литвы и других балтийских стран (призвали ЕС расширить и усилить санкции против режима Лукашенко https://charter97.org/ru/news/2021/8/8/432466/). В итоге ситуация для диктатора оказалась настолько патовой, что независимые эксперты говорят о том, что (Литва «наклонила ненаклоняемого» https://charter97.org/ru/news/2021/8/8/432454/).

А как очередное поражение диктатора оценивают граждане Беларуси? Сайт Charter97.org собрал мнения читателей по этому вопросу:

«Против интеллекта и здравого смысла синепалый бессилен».

«Отлично, что литовцы противостояли гибридной угрозе, не прибегая и не опираясь на помощь ни конкретно Лукашенко, ни белорусского МИДа. Вопрос очень серьезный, а решили его без посредников и лишних «токсичных» участников. Решили на уровне ЕС - Багдад. Молодцы! Как в детской игре: капризного, противного мальчишку-плохиша в игру не берем. Он хнычет, маме жалуется, слезы-сопли…»

«Ну что, шкловская плешь, получил шваброй по колхозной харе? Это только начало. А вскорости свои начнут подставлять, а закончится все грустной для тебя фразой «ОМОН устал, гражданин Лукашенко, выходите из женского туалета, подняв руки».

«Своих проблем хватает, вплоть до ковидных (нет нормальных вакцин), так этот упырь еще извне «подкинул»! Они же многие (нелегальные мигранты — ред.) осядут здесь и не известно, кто болен, кто бандит, кто воевал в ИГИЛ! Осенью очередная волна короны, а тут еще не известно, кого завезло…»

«Неплохо бы все же Литве сделать «предупредительный выстрел», хотя бы на недельку тормознуть транзит.

«Для профилактики хорошо бы еще Литве принять закон о конфискации фур и вагонов, средств контрабанды сигарет. Потеряв десяток вагонов, до товарищей дойдет, что на новые вагоны контрабасом не наработать!»

«Проблема для плешивого в том, что он не отдает себе отчет с кем связывается. Когда в Беларуси соберется критическая масса нелегалов-мусульман, которые забашляли плешивому ох немало, и эти нелегалы поймут, что они оказались обмануты, то тогда плешивому и его кодле уже ничто не поможет».

«Очередной выстрел себе в ногу синепалого».

«Таким поведением он хотел поставить ЕВРОСОЮЗ на колени и снять санкции. Но, увы. Его поставили очень быстро на место.

Слабоват еще. И очень».

«Контрабанда сигарет - облом. Контрабанда нелегалов - облом. Развод России на деньги -облом. Запугивание Европы БелАЭС - облом. Продажа электроэнергии ЕС - облом. Контроль Covid - облом. Управление заводами, экспортом, импортом, курсом доллара, сэкондом, торговыми сетями, привлечением инвестиций, коммунальной инфраструктурой, спортом, собственным кадровым составом - облом. Все эти обломки очень скоро и быстро придавят желание неограниченной власти. А дубинками завалы не разгрести. Озлобленное чмо по итогу сдохнет».

«Достаточно озбуждения всего лишь одного уголовного дела против припадочного уголовника планетарного масштаба, и все. Убойные санкции на поражения тирании - автоматическое приложение к тому. Все остальное – нытье и сопли».

«Что ж ты, фраер, сдал назад? Снова наклонили неразгибаемого».

«Санкций уже мало. Пора признавать международным преступником и террористом. Пора эту бешеную псину загнать в нору, как Хуссейна и судить как Младича международным трибуналом. Бешеную псину не поставишь на место. Только изоляция».

«Не менее важно принять пусть и несколько символические, но меры немедленного действия – объявить его международным преступником официально, например, через возбуждение уголовного дела в Гааге или другим официальным способом. Поводов достаточно, кроме нарушения международных обязательств в области прав человека и узурпации власти, это угон самолета, провокации на границе, убийства в других странах (международные преступления). Пока заявления о международном террористе делаются только неофициально, пора им придать соответствующий законный вид».

«Бункерный и так в предынфарктном состоянии, понимая, что они натворили после выборов в Беларусь вместе с безмозглым крапивником и своим холуем. Результат их совместных действий – это издевательство над протестующим народом Беларусь, террористический акт c посадкой самолетом Ryanair в Минске, санкции, гибридная агрессия потока нелегальных мигрантов в Литву через Беларусь и это бегство олимпийцев на ненавистный Запад, а не в Россию».

«Таракан, на сегодня преступник, самозванец, и международный террорист, и все его законы и декреты, до одного места, это Филькина грамота! Все в топку, и можно смело их сжечь! Мы не признаем никаких «крысиных» инаугураций, и такого псевдопрезидента! Поэтому на всех его указах, можете не заморачиваться! Свободу всем политзаключенным и точка! Мы от своего не отступим! Жыве Беларусь!»

«Депортировать всех этих беженцев назад в Беларусь, и дело с концом. Пусть с ними разбирается шизоФенцик и его команда».

«Кстати, Европе, да и всему миру уже нужен наглядный пример Трибунала над антинародным режимом. Как назидание новым поколениям того, чего не должно быть. Нюрнберг в 1946 дал прививку тем, прежним поколениям от фашизма, но время берет свое и у человечества иногда бывает короткая память. Нужна ревакцинация от диктатуры и тоталитаризма. Трибунал над режимом Лукашенко смог бы помочь в этом. В его подготовке и осуществлении должны участвовать все прогрессивные силы. Фашизму не место в центре Европы».

«Ох и мы бы поплевали на него в клетке, если окажется, утонул бы в плевках!»

«Реально работает только один вид санкций:

1. Запад открывает свои границы для жителей Беларуси.Для всех.

2. Запад проводит международные мероприятия в РБ, желательно побольше.

3. Запад сводит к минимуму продажу своих товаров Беларусь, покупку продукции в РБ и транзит любых товаров через РБ. То есть делает все, чтобы подвести население к угрозе голода. Только это заставит народ бастовать и бороться!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».