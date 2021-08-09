Год назад белорусы удивили весь мир

Год назад белорусы удивили весь мир5
- 9.08.2021, 8:28
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365 дней непрерывных протестов.
Сегодня исполняется ровно год с начала белорусской революции. 9 августа 2020 года миллионы белорусов сделали свой выбор — жить в свободном государстве.
По всей стране выстроились гигантские очереди к избирательным участкам, что изобличило ложь властей о «явке в 41,7%» на так называемом досрочном голосовании.
Независимые экзитполы показали победу кандидата Светланы Тихановской в первом туре. Лукашенко разгромно проиграл, но карманный ЦИК нарисовал ему 80,10 %.
Десятки тысяч белорусов вышли на улицы и площади своих городов.
Люди были настроены решительно и давали отпор силовикам.
Впереди Беларусь ждали ожесточенные уличные бои, зверства ОМОНа, смелость протестующих, сотни тысяч на бело-красно-белый маршах, год борьбы. Однако всему миру стало ясно, что белорусы победили и готовы отстаивать свою свободу.