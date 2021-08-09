Год назад белорусы удивили весь мир 5 9.08.2021, 8:28

2,808

Фото: «Радыё Свабода»

365 дней непрерывных протестов.

Сегодня исполняется ровно год с начала белорусской революции. 9 августа 2020 года миллионы белорусов сделали свой выбор — жить в свободном государстве.

По всей стране выстроились гигантские очереди к избирательным участкам, что изобличило ложь властей о «явке в 41,7%» на так называемом досрочном голосовании.

Независимые экзитполы показали победу кандидата Светланы Тихановской в первом туре. Лукашенко разгромно проиграл, но карманный ЦИК нарисовал ему 80,10 %.

Десятки тысяч белорусов вышли на улицы и площади своих городов.

Люди были настроены решительно и давали отпор силовикам.

Впереди Беларусь ждали ожесточенные уличные бои, зверства ОМОНа, смелость протестующих, сотни тысяч на бело-красно-белый маршах, год борьбы. Однако всему миру стало ясно, что белорусы победили и готовы отстаивать свою свободу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».