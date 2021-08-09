Как РФ врет про «победу» своих гимнасток на Олимпиаде 3 9.08.2021, 12:45

4,274

В России не утихает скандал вокруг результатов соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«В Токио засудили российскую гимнастику, отняв у Авериной золото», «Эта медаль не твоя. Как Россия однажды упустила золото Игр в художественной гимнастике», «У российских гимнасток отобрали и второе золото Олимпиады. Что стряслось» — в России третий день не утихает скандал вокруг результатов соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, пишет автор Вера Перовская в материале издания Newssky.

7 августа российские спортсменки — впервые за 25 лет — остались без «золота» в спортивной дисциплине в личном многоборье.

Россиянки Дина и Арина Аверины уступили израильтянке Линой Ашрам. Они считались фаворитами как в личном, так и в командном многоборье, но в итоге завоевали лишь два «серебра».

На следующий день, 8 августа, вслед за индивидуальным Россия проиграла групповое многоборье.

Россиянки потеряли «золото» — впервые с 2000 года. Чемпионом в групповых упражнениях стала Болгария.

В России мгновенно заявили, что судейство было необъективным и предвзятым и затянули песню о «сдерживании России».

К слову, эта песня не нова — ее регулярно исполняет Путин. По мнению Владимира Владимировича, чем «Россия становится сильнее, и тем сильнее ее пытаются сдерживать».

Интересно, в чем, собственно, сильнее, если россияне на фоне снижения доходов стали экономить даже на похоронах.

«Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд руб., следует из данных Росстата. Этот показатель вырос всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд руб. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка сократилась на 1%. По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в стране умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей», — сообщает «Коммерсантъ», собственником которого является супруг президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Алишер Усманов.

Как пишет издание, «если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб. (порядка $400)».

«…ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — в частности, написала Захарова. (Не)уважаемая Мария Владимировна в очередной раз забыла, что является официальным представителем МИД России, и изложила свои мысли в Telegram-канале на языке гоп-стоп.

И привела комментарий президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Той самой, которая, по слухам, свела Кабаеву с Путиным.

Примечательно, что это случилось после того, как ее подопечную поймали на допинге, она с позором была лишена всех наград и дисквалифицирована. Злые языки говорят, что президент России положил глаз на Алину давно, но она была на пике карьеры и вряд ли сделала бы ставку на немолодого женатого поклонника. Лишь когда Путин «спустил» ее с небес, она ответила взаимностью.

Но вернемся к Олимпиаде в Токио.

«Я не буду говорить, что оно (судейство — прим. ред.) политизировано, это уже пусть каждый сам решает. Но оно вопиющее, это безобразие. У вас выступают два лидера, одна делает очень грубую ошибку, которая стоит около 2 баллов, а ей ставят всего на 7/10 меньше, чем нашей девочке, которая сделала все идеально. Все чисто, выразительно, настоящий спектакль, — заявила Винер-Усманова. — Видимо Россия всем надоела, что все выигрывают, решили поменять чемпиона. Но так нельзя, просто невозможно так поступать, ладно бы все было в мелочах, невытянутых руках, ногах, но когда лежит лента, то снимают за все вообще, оценка Хашрам нарисована, она получила 6/10 больше Дины Авериной. Вопиющая несправедливость, это войдет в историю».

А тем временем в российской спортивной тусовке говорят, что «главная деталь из судейских протоколов, которая принесла победу израильтянке — во всех четырех видах ее программы были сложнее». Якобы сложность израильтянки превосходила российскую на «суммарные 1,3 балла преимущества — такую разницу сложно отыграть качеством, даже с репутацией непобедимых».

Они обращают внимание на то, что «в гимнастике общая часть оценки за сложность на снаряде складывается из двух элементов: трудность предмета и трудность тела». По их мнению, «в „трудности предмета“ Дина оказалась сильнее Линой на 0,6 балла, но проиграла пропасть в „трудности тела“ — 1,9 балла».

Главный вопрос — падение ленты на ковер, которое допустила во время программы Ашрам. Однако, «по новым правилам (их приняли в 2017 году, а одним из разработчиков была сама Ирина Винер) такая ошибка не критична: если предмет возвращен в руки без перемещения, то штраф всего 0,5 балла, если для его возвращения требуется не больше 1-2 шагов — 0,7 балла (Ашрам точно уложилась в эти рамки) и только когда 3 шага и больше — один балл».

Ну и вишенка на торте — «истерика гимнасток из прошлого (якобы с потерей предмета нельзя выиграть Олимпиаду) не имеет отношения к реальности — это скорее такое гимнастическое поверье», «в правилах такого точно нет — любую ошибку можно компенсировать сложностью и исполнением, а, например, та же Дина Аверина выиграла многоборье на ЧМ-2019, уронив в финале булаву».

И пока в спортивной тусовке обсуждают «трудность программы и трудность тела», в политической судачат, что Ирина Винер-Усманова является гражданкой Израиля с апреля 2000 года. Якобы ей «выдан израильский ID (теудат-зеут) 317908085. В документе имя אירינה. Фамилия וינר. Регистрация: город Холон, улица מעלות, дом 9-#».

Также по разным данным, супруги Усмановы «финансируют федерацию художественной гимнастики Израиля».

За три дня Россия успела вылить на Олимпиаду в Токио в целом и израильскую спортсменку в частности не один ушат грязи.

«Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал», — к примеру, написала главред RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Симоньян.

По ее словам, «у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль». Маргарита Симоньян назвала судей «космическими тварями», и спросила: «Есть там кто-нибудь из наших в Токио — хоть плюнуть вслед этим тварям?»

Под «космическими тварями» Маргарита Симоновна имела в виду судей из Швейцарии, Украины, Франции, Аргентины, Венгрии, Польши, Канады, Узбекистана, Испании, Норвегии, Хорватии, Чехии и Словакии, которые оценивали исполнение, а также Японии, Италии, Германии и Греции — сложность предмета.

Собственно, ничего нового.

Россия отрабатывает проигрыш по одной и той же методичке: вокруг «космические твари», которые затеяли «русофобскую войну» для «сдерживания России».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».