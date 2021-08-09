США ввели масштабные санкции против режима Лукашенко

США ввели масштабные санкции против режима Лукашенко42
- 9.08.2021, 18:11
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Санкции затронут оборонный сектор, энергетику, транспорт и лукашенковских бизнесменов.
США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против режима Лукашенко, целями которого стали национальный олимпийский комитет страны и один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений Беларуськалий, сообщил Белый дом.
«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Беларуси в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», - говорится в пресс-релизе.
Помимо олимпийского комитета, обвиненного в том числе в способствовании отмыванию денег, и Беларуськалия, одного из крупнейших экспортеров страны, под санкции попали известные предприниматели, поддерживающие режим Лукашенко и 15 аффилированных с ними компаний».
Прочие фигуранты санкционных списков включают строительные, табачные, энергетические и транспортные компании.
Согласно подписанному Байденом указу, который распространил Белый дом, ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Беларуси».
В расширенный санкционный список попали:
Следственный комитет Беларуси
НОК Беларуси
«Белнефтегаз»
«Беларуськалий»
«БелКазТранс»
«БелКазТранс Украина»
«Абсолютбанк»
«Энерго-ойл»
«Новая нефтяная компания»
«Дана Холдингз»
«Дана Астра»
УВД Гомельского Облисполкома
Унитарное предприятие Нефтебитумный завод
Bremino group
«Белинте-Роба»
«Зомекс Инвестмент»
«Интер Тобакко»
«Новая нефтяная компания Восток»
«Интерсервис»
Среди физлиц, попавших под американские санкции,— крупные бизнесмены и представители белорусских госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.