США ввели масштабные санкции против режима Лукашенко 42 9.08.2021, 18:11

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Санкции затронут оборонный сектор, энергетику, транспорт и лукашенковских бизнесменов.

США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против режима Лукашенко, целями которого стали национальный олимпийский комитет страны и один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений Беларуськалий, сообщил Белый дом.

«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Беларуси в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», - говорится в пресс-релизе.

Помимо олимпийского комитета, обвиненного в том числе в способствовании отмыванию денег, и Беларуськалия, одного из крупнейших экспортеров страны, под санкции попали известные предприниматели, поддерживающие режим Лукашенко и 15 аффилированных с ними компаний».

Прочие фигуранты санкционных списков включают строительные, табачные, энергетические и транспортные компании.

Согласно подписанному Байденом указу, который распространил Белый дом, ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Беларуси».

В расширенный санкционный список попали:

Следственный комитет Беларуси

НОК Беларуси

«Белнефтегаз»

«Беларуськалий»

«БелКазТранс»

«БелКазТранс Украина»

«Абсолютбанк»

«Энерго-ойл»

«Новая нефтяная компания»

«Дана Холдингз»

«Дана Астра»

УВД Гомельского Облисполкома

Унитарное предприятие Нефтебитумный завод

Bremino group

«Белинте-Роба»

«Зомекс Инвестмент»

«Интер Тобакко»

«Новая нефтяная компания Восток»

«Интерсервис»

Среди физлиц, попавших под американские санкции,— крупные бизнесмены и представители белорусских госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.

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