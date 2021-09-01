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Сергей Дылевский: Большинство белорусских рабочих готовы бороться

  • 1.09.2021, 7:32
Сергей Дылевский: Большинство белорусских рабочих готовы бороться

Недовольные режимом есть во всех сферах общества.

В Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние. Белорусские рабочие выдвинули десять требований к властям. Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский рассказал сайту Charter97.org о первой реакции белорусов на заявление рабочих.

— Сергей, начнем с того, что же обозначает этот термин «предзабастовочное состояние»?

— Если говорить простыми словами, то предзабастовочное состояние — это мобилизация работников внутри всех предприятий, а также массовая подготовка к забастовке, если наши требования не будут выполнены. Также это состояние предусматривает мобилизацию всех демократических сил в помощь всем бастующим работникам.

Если подытожить — это мобилизация информационной повестки, финансовой помощи, планирования и проведения забастовок на территории белорусских предприятий.

— Есть ли обратная связь на ваше заявление от белорусских рабочих? Оно набрало огромное количество просмотров и комментариев на разных площадках.

— Да, конечно есть. Начнем с того, что прорабатывая ситуацию с рабочими на местах мы и приняли решение об объявлении предзабастовочного состояния. Можно сказать, что отзыв на обращение возымел просто колоссальный эффект. Нам очень много пишут, благодарят, есть предложения, какие-то замечания, но обратная реакция есть и она положительная.

— По каким критериям вы выбирали требования к властям? Они довольно обширные и затрагивают разные сферы жизни белорусов.

— Именно их обширность и стала главным критерием в выборе требований. Они затрагивают большинство сфер жизни в стране. Если говорить простыми словами, то власть накосячила абсолютно везде, а недовольные этим режимом, поверьте мне, есть в каждой сфере жизнедеятельности в Беларуси.

— Многие ожидают от вас конкретики. Скажите, если ли у вас план дальнейших действий?

— План дальнейших действий будет озвучен в ближайшее время. Людям необходимо ознакомиться с нашими требованиями. Одновременно мы собираем рекомендации рабочих с различных предприятий.

— Готовы ли белорусские рабочие бороться за свои права именно через забастовку?

— Большинство белорусских рабочих готовы. И реакция на обращение в очередной раз это показала. Да, конечно же, есть сомневающиеся, но у нас есть время их переубедить.

— У вас есть возможность обратиться и к сомневающимся, и к тем, кто уже готов бороться.

— Я хочу сказать, что забастовка — единственный выход для изменения ситуации в стране. Боритесь за свои права и не сдавайтесь.

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