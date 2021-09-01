В инфляции «сгорело» 110 миллиардов рублей пенсионных накоплений россиян 5 1.09.2021, 8:40

3,148

Почти все пенсионные фонды РФ получили отрицательную доходность.

Стремительный разгон инфляции до рекордных за 5 лет значений продолжает уничтожать сбережения российских граждан, затягивая в свои жернова не только банковские депозиты, но и пенсионные средства.

Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие на российском рынке, по итогам первого полугодия получили отрицательную реальную доходность, следует из данных ЦБ РФ, пишет finanz.ru.

Из 41 НПФ 40 заработали на инвестировании меньше уровня инфляции как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам.

Валовая доходность, полученная фондами в апреле-июне, составила 5% годовых по портфелю накоплений размером 2,996 триллиона рублей. При том что инфляцию Росстат оценил в 6,5% на конец июня, реальная доходность инвестирования составила - 1,5%, или минус 45 млрд рублей в денежном выражении.

По портфелю пенсионных резервов размером 1,517 трлн рублей НПФ заработали 2,4% годовых. Это дало отрицательную реальную доходность в минус 4,1%, или 62,2 млрд рублей.

И хотя номинально активы фондов выросли, покупательная способность средств в их управлении по итогам полугодия сократилась суммарно на 107,2 млрд рублей.

Обыграть инфляцию смог лишь НПФ Сбербанка, заработавший 7,29% годовых (после вычета своей комиссии). На втором месте оказался «Газфонд Пенсионные накопления» с доходностью 5,68% (минус 0,8% в реальном выражении).

Антилидером по инвестированию накоплений стал фонд «Алмазная осень», получивший лишь 0,4% доходности по портфелю накоплений. При этом вся прибыль досталась управляющим фонда, после комиссии которых доходность стала отрицательной - минус 0,34%.

Четыре НПФ получили убыток от инвестирования пенсионных резервов: минус 2,35% у «Алмазной осени», минус 1,16% у «АПК-Фонд», минус 1,52% у НПФ «Профессиональный».

С удивительным результатом завершил второй квартал НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова», среди акционеров которого - предприятия российского авиапрома «Сухой» и «Илюшин». Фонд отчитался о потере 26,9% пенсионных резервов, а, взяв комиссию за управление, увеличил убыток до 27,7%.

Основным драйвером увеличения средств НПФ стал рост рынка акций, в который, впрочем, вложено лишь 6% портфеля накоплений и 9,9% резервов, отмечает ЦБ.

При этом фонды воспользовались взлетом индекса МосБиржи до исторических максимумов, чтобы продать часть бумаг, а высвободившиеся средства направить в государственный долг, прежде всего ОФЗ. Их доля в портфелях выросла на 0,6 процентного пункта, до 30,9%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».