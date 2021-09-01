В Польше задержали белорусского дальнобойщика с контрабандным табаком 8 1.09.2021, 18:11

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фото: podlaskie.kas.gov.pl

Табак оценивается в четыре миллиона евро.

Польские налоговики из Подляского управления задержали фуру с нелегальной партией табака для кальянов. Грузовиком управлял 34-летний белорус.

Фура с контрабандой была остановлена недалеко от польско-литовской границы в деревне Будзиско. Он должен был перевозить ароматизаторы из Литвы в Польшу. Выяснилось, что в прицепе находится 16 тонн кальянного табака с разными вкусами, в килограммовых банках. Фурой управлял 34-летний белорус.

Подсчитано, что если бы табак попал в продажу, то польская казна потеряла бы почти 18 млн злотых (почти четыре млн евро).

Расследование дела контролирует районная прокуратура в Сувалках. Был допрошен водитель грузовика. Сейчас офицеры выясняют, откуда поступил изъятый табак и кто должен был его получить.

Незаконный ввоз такого количества табака в Польшу карается лишением свободы на срок до 10 лет.

фото: podlaskie.kas.gov.pl

фото: podlaskie.kas.gov.pl

фото: podlaskie.kas.gov.pl

фото: podlaskie.kas.gov.pl

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